Keyeast Entertainment, công ty đại diện cho diễn viên Kim Soo Hyun vừa thông báo, ngôi sao Vì sao đưa anh tới sẽ nhập ngũ vào ngày 23.10.



Nói về việc thông báo thời gian nhập ngũ trễ, Keyeast Entertainment giải thích: “Vì Kim Soo Hyun muốn hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là công dân Hàn Quốc. Anh ấy mong muốn nhập ngũ một cách lặng lẽ chứ không tổ chức họp fan hay họp báo”.

“Sau khi hoàn thành 5 tuần huấn luyện cơ bản tại trung tâm tuyển quân, Kim Soo Hyun sẽ phục vụ trong quân đội 21 tháng”, công ty đại diện của Kim Soo Hyun viết trong thông cáo báo chí.

Vậy là sau rất nhiều mỹ nam đàn anh, Kim Soo Hyun là người tiếp theo xa rời màn ảnh khoảng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cũng như các tiền bối, Kim Soo Hyun thực hiện nghĩa vụ ở các vị trí không tham gia chiến đấu.

Hồi tháng 6, anh nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng muốn có một vai diễn thú vị trước khi nhập ngũ. Tuy nhiên, bộ phim hành động mới nhất anh tham gia - Real, lại không nhận được phản hồi tích cực như dự tính. Ngược lại, phim thất bại nặng nề cả về mặt thương mại lẫn phê bình.

Kim Soo Hyun nổi tiếng cả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc từ khi đóng vai chính trong bộ phim Vì sao đưa anh tới - My Love From The Star (2013-2014).



Tạ Ban