Nam diễn viên Tyrese Gibson, người đảm nhận vai diễn Roman Pearce trong sê ri đua xe hành động Fast & Furious vừa chính thức đăng tải lời xin lỗi lên trang Instagram cá nhân sau khi có những câu nói “vạ miệng” về phụ nữ, khiến cư dân mạng bất bình tuần vừa rồi.



Nam diễn viên cho biết sau sự cố, anh đã học được một bài học đắt giá. “Điều quan trọng không phải là bạn nói gì mà là cách bạn chọn để nói ra điều đó. Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả những người phụ nữ. Xin chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ phía tôi và coi đó như một cách thể hiện kém cỏi. Ngay cả vợ tôi cũng không hề hài lòng với cách cư xử như vậy của tôi”, nam diễn viên cho biết.

Trước đó, xuất hiện trong chương trình quảng bá bộ phim The Fate of the Furious ngày 10.4, Tyrese Gibson đã có những câu trả lời phỏng vấn làm “dậy sóng” cư dân mạng.

Đề cập tới những phụ nữ phóng khoáng, anh có nhận xét tiêu cực: “Những người này luôn luôn được vây quanh bởi đàn ông bởi vì họ không có tiêu chuẩn nào cả. Họ sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào họ muốn và mỗi khi những gã đó muốn ngủ với họ”.

Những câu nói của Tyrese Gibson được trang BET đăng tải và ngay lập tức, anh trở thành tiêu điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Ngay cả Wendy Williams, người phỏng vấn nam diễn viên vào ngày hôm đó cũng tức giận nói: “Chẳng ai yêu cầu anh ta chia sẻ những ý kiến về giới tính. Ai cho anh ta quyền phán xét người khác như vậy”.

Tyrese Gibson xuất thân là ca sĩ theo dòng nhạc hip-hop, từng được đề cử giải Grammy. Năm 2001, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim Bad boy của đạo diễn John Singleton.

Bước ngoặt tới khi anh được mời vào bộ phim Fast & Furious phần 2 trong vai Roman Pearce. Tyrese Gibson ghi dấu ấn giữa dàn ''quái xế'' trong phim nhờ nhân vật có tính cách hài hước, sôi nổi.

Thiên Minh