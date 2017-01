1. Chicken Little (Walt Disney)

Chicken Little, ở Việt Nam được biết đến với tên Chú gà siêu quậy, là phim hoạt hình được phát hành rộng rãi ở thị trường Bắc Mỹ dưới định dạng 3D năm 2005. Nội dung phim kể về những vụ mắc mứu đến chết cười của Chicken Little nơi thị trấn mình sống cùng những trò ngố.

Đạo diễn Mark Dindal đã phát triển ý tưởng cho bộ phim từ tháng 9.2001, song nhân vật dự tính vào vai Chicken Little là một cô gà. Nhưng sau đó, Michael Dammann Eisner, CEO của Walt Disney đã đề nghị nên đổi lại giới tính của nhân vật vì ông cho rằng “nếu bạn là một cậu con trai và bạn nhỏ con, bạn dễ gây sự hơn”.

Doanh thu phòng vé của Chicken Little là một trong nhiều cột mốc đáng ghi nhớ của hãng Walt Disney khi trong tuần đầu tiên phim đứng ở vị trí thứ nhất, tiếp tục giữ vị trí này sang tuần thứ hai và tổng doanh thu toàn thế giới trên 314 triệu USD.

2. Chicken Run (Aardman Animations)

Chicken Run (được biết đến với tên tiếng Việt là Phi đội gà bay), kể về cuộc “đào tẩu” đầy gian khổ nhưng cũng lắm buồn cười của những chú gà trong trang trại của ông bà Tweedy.

Chicken Run được hãng Aardman Animations sản xuất với kỹ thuật làm phim stop-motion, ra mắt năm 2000. Phim được đạo diễn bởi Peter Lord và Nick Park (đồng viết kịch bản), sản xuất bởi Nick Park, Peter Lord và David Sproxton. Chicken Run đã chiếm lĩnh được trái tim của hàng triệu khán giả nhỏ tuổi cũng như người lớn trên thế giới. Thành công đó chứng tỏ rằng hai đạo diễn Peter Lord và Nick Park không chỉ có tài trong việc xây dựng một kịch bản thu hút, đủ hồi hộp và choáng ngợp mà bên cạnh đó, họ đủ khả năng để đối mặt với những thách thức trong việc sáng tạo phim dài, hay còn gọi là feature film.

Phi đội gà bay từ khi ra đời đã giành được nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà chuyên môn. Thậm chí có nhiều ủng hộ cho việc phim này đạt giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất trong năm, nhưng cuối cùng không thành. Song, Phi đội gà bay cũng đã chứng tỏ được vị trí của mình ở thể loại phim hoạt hình được xếp ở vị trí thứ 59 trong tổng số 100 phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại.

3. The Natural History of the Chicken (Mark Lewis Radio Pictures)

Hằng năm, nền công nghiệp thực phẩm Mỹ tiêu thụ một số lượng khổng lồ thịt gà lên đến 40 tỉ USD từ các trang trại gia cầm. Một bộ phim tài liệu khá hiếm hoi về loài gà mang tên The Natural History of the Chicken (tạm dịch: Lịch sử tự nhiên của loài gà) đã ra mắt trong năm 2000, tuy không cho ta thấy một cách bao quát về nền công nghiệp thực phẩm tiêu thụ thịt gà, nhưng lại là những khảo sát tỉ mỉ về loài gà và vai trò của chúng trong cuộc sống.

Phim được đạo diễn bởi Mark Lewis, âm nhạc do Michael Muhlfriedel đảm trách, phim có sự tham gia của các diễn viên Janet Bonney, Karin Estrada, Leslye Simak...

4. Chicken People (Motto Pictures - Haimes Film)

Cũng bàn về việc nuôi gà nhưng lại chăm sóc chúng đến mức kỹ lưỡng để tham dự các cuộc thi "hoa hậu gà" đó là phim Chicken People ra mắt năm 2016. Bộ phim này là một cái nhìn hài hước nhưng chân thật về việc nuôi gà sao cho ra đời những chú gà hoàn hảo để đem đi thi đấu. Phim được đạo diễn bởi Nicole Lucas Haimes với sự tham gia của các diễn viên không chuyên như Brian Caraker, Brian Knox, Shari McCollough và Shari McCullough.

Chicken People có một kịch bản không đụng hàng với bất cứ một phim nào về loài gà từ trước đến nay. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận được điểm số 7,5/10 đến từ 100% các nhà chuyên môn.

5. Chicken (Bold Turtle Productions)

Một đại diện khác cũng khá nổi bật của dòng phim về loài gà đó là Chicken ra mắt năm 2015. Nội dung phim kể về câu chuyện của Richard (do Scott Chambers thủ vai), một thiếu niên 15 tuổi gặp khó khăn trong học tập, có một cuộc sống cũng khó khăn không kém bên cạnh người anh trai bẳn tính, nghiêm khắc của mình là Polly (do Morgan Watkins thủ vai). Richard, với một tâm hồn trẻ thơ, làm bạn với một giống gà lùn tên là Fiona. Cuộc sống của hai anh em, đặc biệt là của Richard, bắt đầu thay đổi khi họ làm quen với một người hàng xóm mới là Annabell (do Yasmin Paige thủ vai).

Mặc dù đây là phim có tên về gà nhưng chuyện phim lại không nói về loài gà một cách đơn thuần, mà nói về sự trẻ dại, non nớt trong cuộc sống của đứa em trai Richard đang tuổi vị thành niên. Từ “chicken” ngoài nghĩa “gà” còn có nghĩa “trẻ dại”, “trẻ tráng”. Với thời lượng 86 phút, những khung hình giản dị, sâu lắng, cùng diễn xuất chân thật của các diễn viên, bộ phim đã nhận được sự phản hồi khá tích cực từ khán giả.

6. Free Birds (Reel FX Creative Studios)

Một phim khác về loài gà đó là Free Birds (được biết đến với tựa tiếng Việt là Giải cứu gà Tây ra mắt hồi năm 2013). Đây là bộ phim dài đầu tiên của hãng Reel FX Creative Studios, đạo diễn bởi Jimmy Hayward và kịch bản được viết bởi Jimmy Hayward.

Đứng trước nhiều phim khác về loài gà, Free Birds khá “lép vế” vì không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, đồng thời doanh thu phòng vé cũng không như mong đợi, chỉ 110 triệu USD toàn cầu.

7. Moana (Walt Disney)

Moana không phải là phim về gà, nhưng nếu bạn xem phim này, chú gà Heihei sẽ đọng lại trong tâm trí bạn về một con vật hiền lành đến ngốc nghếch, nhưng cực kỳ đáng yêu.

Đồng hành cùng nhân vật chính Moana trong suốt chuyến đi là người bạn gà bất đắc dĩ Heihei. Với một đôi mắt không được bình thường, Heihei thường xuyên mổ không trúng thức ăn. Tuy không ít lần khiến Moana khốn đốn, nhưng Heihei cũng đã giúp cô phút chót.

Nhân vật hài hước này cùng những kiểu té chết cười là một điểm nhấn trong ''bom tấn'' hoạt hình của Walt Disney có doanh thu gần 500 triệu USD trong năm qua.

Nhìn chung, những phim về loài gà khá hiếm hoi nhưng không thiếu những phim nổi bật. Trong tương lai, ta vẫn có thể mong chờ những chú gà sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo ít nhiều cho ngành công nghiệp giải trí.

Thế Sang

Ảnh: Poster phim