* Nhiều người nói sau cuộc thi Mister International 2017 (Nam vương Quốc tế 2017), Tiến Đạt “mất hút” trên truyền thông. Vì sao? - Người mẫu Tiến Đạt: Mọi người vẫn biết đến Đạt là một người mẫu, ngoài ra không có đặc biệt gì khác nên ít chú ý chăng (cười). Mới đây khi ban tổ chức gameshow I can do that có lời mời, Đạt cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất của mình để đến gần với khán giả, đồng thời khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều người vẫn nghĩ Đạt có khuôn mặt dễ thương, dáng vẻ thư sinh, nhưng hơn hết Đạt muốn thể hiện một hình ảnh bản thân nam tính mạnh mẽ hơn. * Tham gia những phần thi trong gameshow, bạn có ngại những “điểm yếu” của bản thân sẽ bị lộ ra? - Hiện Tiến Đạt đã trải qua 6 phần thử thách của chương trình. Đáng sợ nhất và mất nhiều thời gian nhất chính là tiết mục múa lửa. Lần đầu tiên trải nghiệm với ngọn lửa thật, mà phải làm “xiếc” với chính nó, không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, trong lúc tập luyện bị lửa tràn lên tay, gây ra một vài vết bỏng nên thật sự khá lo sợ (cười). Ngoài ra làm thế nào cơ mặt mình không căng cứng nhất khi thực hiện tiết mục này trên sân khấu chính là bài toán khó nhất mà Tiến Đạt cùng huấn luyện viên của mình phải thực hiện. Nhưng chưa bao giờ Đạt nghĩ đây là sự lựa chọn sai lầm, chỉ cảm thấy đây không phải là thử thách đơn giản như ban đầu mình nghĩ (cười). Ngoài ra làm thế nào cơ mặt mình không căng cứng nhất khi thực hiện tiết mục này trên sân khấu chính là bài toán khó nhất mà Tiến Đạt cùng huấn luyện viên của mình phải thực hiện. Nhưng chưa bao giờ Đạt nghĩ đây là sự lựa chọn sai lầm, chỉ cảm thấy đây không phải là thử thách đơn giản như ban đầu mình nghĩ (cười).

Bản thân Đạt cũng nhiều lần nhận những lời gạ gẫm từ những bạn khác giới, và cả những bạn đồng giới, nhưng Đạt muốn khẳng định với mọi người rằng: Đạt là người đàn ông "chuẩn men" trong showbiz Việt Người mẫu Tiến Đạt * Là nam thí sinh có ngoại hình nổi trội nhất trong gameshow, Đạt có nghĩ đây sẽ là lợi thế của chính mình? Và ai là đối thủ đáng gờm nhất của Đạt trong chương trình này?

- Đạt thấy tất cả các thí sinh trong chương trình đều rất nỗ lực cố gắng, các phần thi của các bạn khá đầu tư, chỉn chu và xuất sắc. Ai cũng là thí sinh mạnh, đối thủ đáng gờm hết (cười), đặc biệt người bạn Hàn Quốc Jis. Đạt chơi khá thân và quý mến anh chàng này, có chút ngô ngố, thật thà và đáng yêu, giống Đạt (cười to).

* Là một người mẫu, nghề mà nhiều người cho rằng gắn liền với thị phi, với những lời cám dỗ “mời gọi” của nhiều phía. Đạt đã bao giờ rơi vào trường hợp này chưa?

- Thực ra nghề nào cũng có sự cám dỗ riêng của nó. Bản thân Đạt cũng nhiều lần nhận những lời gạ gẫm từ những bạn khác giới, và cả những bạn đồng giới, nhưng Đạt muốn khẳng định với mọi người rằng: Đạt là người đàn ông “chuẩn men” trong showbiz Việt, và Đạt cũng không muốn những điều đó làm ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh của mình. Hiện tại, Đạt vẫn sống đúng với giới tính của mình.

* Trong những bức ảnh hậu trường, Tiến Đạt và Trang Moon khá thân thiết với nhau. Và anh mới đây tiết lộ hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là một cô gái cá tính, xinh đẹp và biết chơi nhạc. Nhiều người đồn đoán cô gái ấy rất giống DJ Trang Moon?

- Đạt cũng biết chị Trang cũng khá lâu rồi, từ khi đạt còn sinh sống ở Hà Nội. Nhưng khi chuyển vào TP.HCM thì Đạt mới có cơ hội gặp mặt chị Trang, tiếp xúc nhiều hơn với chị Trang qua gameshow I can do that. Thực ra khi trả lời phỏng vấn Đạt có nói Đạt thích một cô gái cá tính, xinh đẹp và biết chơi nhạc chỉ là để chọc chị Trang thôi, hai chị em cũng thầm hiểu với nhau đó là xoáy nhau xíu. Nhưng thành thật nói thì mẫu người yêu lý tưởng của Đạt đơn giản lắm, đó là một người Đạt yêu, khi yêu thì người đó luôn là người tuyệt vời nhất đối với Đạt.

* Sau gameshow này, Tiến Đạt có dự định cũng như kế hoạch gì cho bản thân mình không?

- Đạt sắp tới có rất nhiều hoạt động. Một tin vui với Đạt là Đạt tiếp tục sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi lớn Mister Grand International 2017 tại Philippines vào tháng 9 tới. Ngoài ra còn có một lời mời tham gia một bộ phim mà Đạt rất thích. Đạt hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả và những người yêu quý Đạt.

* Cám ơn Tiến Đạt!

Mai Ngọc

Ảnh: FBNV