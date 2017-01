Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Marie Claire UK, nữ minh tinh Hollywood đã có những chia sẻ rất thẳng thắn liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Portman tiết lộ rằng nam diễn viên Ashton Kutcher được trả cát sê hơn cô gấp 3 lần khi họ đóng cùng với nhau trong phim No Strings Attached.

Portman nói: “Ashton Kutcher được trả thù lao nhiều hơn tôi gấp 3 lần trong No Strings Attached. Tôi biết và cho qua bởi vì đây là luật bất thành văn ở Hollywood. Đáng lẽ tôi nên nổi giận vào thời điểm đó. Ý tôi là chúng tôi được trả thù lao khá nhiều nên thật khó để có thể phàn nàn gì thêm nhưng sự bất công này là quá rõ rệt”. Portman còn chia sẻ thêm rằng phụ nữ thường nhận lương ít hơn các đồng nghiệp nam trong nhiều ngành nghề nhưng ở Hollywood thì sự chênh lệch này thật đáng kinh ngạc.

“So sánh với nam giới ở hầu hết các công việc thì phụ nữ có thù lao bằng khoảng 80%, tuy nhiên ở Hollywood chúng tôi chỉ được khoảng 30%”, cô tiết lộ.

Việc phân biệt giới tính ở Hollywood từ lâu đã không còn là một bí mật. Nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã từng lên tiếng về vấn đề này như Patricia Arquette, Emma Watson, Kristen Stewart hay nữ đạo diễn Jane Campion. Trong đó, ngôi sao của The Hunger Games Jennifer Lawrence là một trong những người đấu tranh quyết liệt đòi bình quyền cát sê cho phái nữ. Cô từng tỏ rõ sự tức giận về sự chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ diễn viên tại Hollywood: “Đây có thể là vấn đề của một người trẻ tuổi hay chỉ là một vấn đề cá nhân. Tôi đã đấu tranh để chống lại việc này trong nhiều năm nay. Dựa vào những số liệu thống kê, tôi không nghĩ mình là người duy nhất gặp phải vấn đề này”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Portman chia sẻ thêm về bộ phim sắp tới mà cô tham gia có tên On the Basis of Sex cũng đề cập đến vấn đề bình đẳng giới. Nữ diễn viên Black Swan sẽ vào vai một thẩm phán tối cao có tên Ruth Bader Ginsberg, người phụ nữ Do Thái đầu tiên và là người phụ nữ thứ hai từng giữ chức vụ này...

Minh Nhung