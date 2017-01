Ngày hội làng quật cảnh Hội An

Tại ngày hội, hàng chục cây quật cao 3-4 m, quật bon-sai, quật “thế” được tạo hình nghệ thuật độc đáo được trưng bày, thu hút sự đông đảo người dân, du khách đến thưởng lãm. Trong số quật “khủng” này, nhiều cây có tuổi thọ từ 15-35 năm tuổi, được các nhà vườn định giá từ 15-30 triệu đồng/cây.

Không chỉ trưng bày quật, các nghệ nhân hàng đầu làng quật cảnh Cẩm Hà cũng đã tham gia trình diễn, thi thố các công đoạn tách, chiết quật, tạo dáng quật, thế quật, tạo không khí thi đua đầu năm mới, khuyến khích bà con phát triển nghề trồng quật cảnh mang lại thu nhập, xây dựng thành một thương hiệu độc đáo của Hội An.

Đến với Ngày hội làng quật cảnh, mọi người còn được tham quan và thưởng thức những món quà quê thơm thảo được chế biến từ trái quật như: mứt quật dẻo, quật ngào, nước quật hạt é, rượu quật… và các món đặc sản địa phương như cao lầu, mì Quảng, bánh xèo. Ông Mai Kim Phương, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết gần một thế kỷ qua, làng nghề trồng hoa cây cảnh ở Cẩm Hà nổi lên như là nơi quy tụ những nghệ nhân trồng quật cảnh nổi tiếng ở VN. Địa phương có hơn 230 ha đất nông nghiệp, gần một nửa trong số đó dành cho việc trồng quật cảnh, hoa cảnh, mang lại thu nhập hàng chục tỉ đồng/năm cho người dân địa phương, góp phần làm cho hương sắc ngày Xuân đất Việt càng thêm rực rỡ.

Toàn TP.Hội An hiện có rất nhiều làng quật tên tuổi như Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An... với hàng ngàn hộ trồng quật cảnh, trồng đến hàng trăm ngàn chậu lớn, nhỏ. Những nhà vườn lớn trồng trung bình từ 800-1.500 chậu. Còn 200-300 chậu thì hầu như nhà nào cũng có. Chất lượng quật Hội An năm nay ổn định, trong khi thị trường quật tết tại miền Trung cũng thuộc hàng khan hiếm. Vì vậy, khoảng 80% quật tại các nhà vườn đã được thương lái đặt cọc, mua đứt.

“Chưng quật cảnh là nét đẹp văn hóa của người dân Việt, khó có thể thiếu trong dịp tết đến, Xuân về. Bởi theo quan niệm, cây quật với lá xanh, hoa trắng đầy sức sống, đặc biệt, trái chín vàng lúc lỉu trên cành tượng trưng cho sự sung túc, sum vầy, may mắn và phúc lộc cho năm mới. Chính vì vậy, năm nào đến ngày hội quật, tôi cũng cất công “lùng” cho được một chậu thật đẹp, thật sai quả để nghênh xuân, đón lộc”, ông Nguyễn Phúc Hà (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ.

An Dy