Triển lãm Phiêu đang diễn ra và kéo dài đến ngày 3.5 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (Hà Nội), thuộc khuôn khổ dự án New for old do Hội đồng Anh tổ chức tại VN, Thái Lan và Myanmar.

Nhà thiết kế Thảo Vũ, chủ thương hiệu thời trang Kilomet 9, và các nhà nghiên cứu thủ công đến từ Trường Nghệ thuật Hoàng gia Vương quốc Anh, đã dành 2 tuần để thu thập và ghi lại công việc của 8 nghệ nhân làm vải tại Hòa Bình và Lào Cai.

Triển lãm Phiêu giới thiệu bộ sưu tập và các sắp đặt mô tả quá trình nhuộm vải, vẽ sáp, kỹ thuật dệt vải tích hợp truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập được đặt trong không gian đa phương tiện với nhiều bức ảnh chụp người thợ thủ công trong cuộc sống hằng ngày (ảnh), cùng tranh minh họa các nguyên liệu tự nhiên và các ứng dụng trong quá trình làm vải. Chương trình nhằm kết nối những nhà thiết kế đương đại, nghệ nhân, doanh nhân, nhà nghiên cứu và người tiêu dùng trong nỗ lực làm mới ngành nghề thủ công truyền thống. Ngọc An