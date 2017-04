Trong chương trình, cô biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng HBSO bản concerto cho piano và dàn nhạc Ode to Spring (Ngợi ca mùa xuân) của nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ gốc Đức Joachim Raff. Riêng tác phẩm chủ đề Bản giao hưởng số 8 - tác phẩm toát lên niềm lạc quan tươi sáng, sẽ được trình diễn bởi Dàn nhạc giao hưởng HBSO, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.



Bích Trà hiện sống và làm việc tại Anh, là người VN đầu tiên được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) của Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Nguyên Vân