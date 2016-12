Trong đêm gala chung kết, 4 cặp đôi gồm: Nhã Thy - Lê Việt, Công Quốc - Thu Hằng, Diệp Nhi - Vũ Hà và Mai Chi - Lê Giang đã cùng nhau tranh tài quyết liệt qua những tiết mục được đầu tư hoành tráng. Chương trình cũng đánh dấu sự trở lại của các cặp đôi đã bị loại ở những vòng trước.

Mở đầu là tiết mục sôi động của bộ đôi Quốc Thái và Đình Hiếu với ca khúc Never say never của Justin Bieber. Giám khảo Hồng Vân dành lời khen cho hai thầy trò vì dù thể hiện vũ đạo xuyên suốt tiết mục nhưng vẫn không bị hụt hơi. Trong khi đó, cậu bé Minh Chiến và ca sĩ Hà Thúy Anh hóa thân thành hai thành viên nhóm EXO thể hiện ca khúc Wolf được giám khảo Hoài Linh khen ngợi vì dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lúc nào Minh Chiến cũng cháy hết mình trên sân khấu.

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, bé Nhã Thy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Loan với trích đoạn Xử án Thượng Dương trong vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa. Tiết mục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.

Giám khảo Hoài Linh cho biết anh khá bất ngờ vì đây là tuồng cổ nên lời văn hơi khó nhớ. Tuy nhiên, hai thầy trò đã thể hiện được thần thái của nhân vật, nhất là Nhã Thy. Khán giả đã phải "nổi da gà từng chập" với những biểu cảm trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt của cô bé. Giám khảo Hồng Vân cho rằng tiết mục đã giúp Nhã Thy khoe được chất giọng khỏe, điêu luyện và diễn xuất tinh tế của cô bé. Trong khi giám khảo Mỹ Linh gọi đây là "cặp đôi hoàn hảo".

Công Quốc và Thu Hằng cũng không kém cạnh với tiết mục Chuyện thành Cổ Loa trong đó cậu bé Công Quốc được hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ mà em yêu thích. Giám khảo Hồng Vân không khỏi bồi hồi vì vở Nỏ thần là vở diễn ăn khách ở sân khấu kịch của chị. Nữ giám khảo cho rằng cái hay của Công Quốc là làm gì cũng phải giống Đàm Vĩnh Hưng. Giám khảo Hoài Linh thì cho rằng tiết mục rất dễ bị soi vì giọng của Mr Đàm có đặc trưng riêng nhưng Công Quốc đã làm khá tốt. Cả hai tiết mục đều mang đến nhiều cảm xúc cho giám khảo và khán giả.

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Hà và bé Diệp Nhi hóa thân thành ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với tiết mục Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Sân khấu được dàn dựng theo phong cách ma mị và Vũ Hà lại một lần nữa chứng tỏ khả năng cải trang hoàn hảo. Tuy nhiên, giám khảo Hoài Linh lại tỏ ra không hài lòng với đôi giày cao gót hiện đại mà Vũ Hà đang mang thay vì đôi hài cho phù hợp nhân vật. Còn giám khảo Hồng Vân không ngần ngại "chiêu dụ" nam ca sĩ về sân khấu của mình và thẳng thừng hỏi... giá cát sê.

Bé Mai Chi và nghệ sĩ Lê Giang gây bất ngờ với tiết mục hát bội. Giám khảo Hồng Vân đã chạy lên sân khấu ôm chầm lấy bé Mai Chi vì quá thích thú trước tiết mục này. Giám khảo Hoài Linh cho rằng bé Mai Chi rất bản lĩnh trên sân khấu vì môn hát bội đòi hỏi mọi thử đều phải chuẩn xác. Anh cũng dành nhiều lời khen cho nghệ sĩ Lê Giang đã làm rất tốt vai trò hỗ trợ của mình.



Kết quả, ngôi vị quán quân thuộc về nghệ sĩ Lê Giang - bé Mai Chi. Giải nhì được trao cho bé Nhã Thy - nghệ sĩ Lê Việt, giải ba thuộc về ca sĩ Vũ Hà và bé Diệp Nhi. Bé Công Quốc - nghệ sĩ Thu Hằng nhận giải tư. Quán quân nhận được 700 triệu đồng trong đó 500 triệu đồng dành để chia sẻ cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, BTC còn trao giải Cặp thí sinh nỗ lực nhất cho ca sĩ Vũ Hà và bé Diệp Nhi, giải Cặp thí sinh thân thiện nhất dành cho bé Nhã Thy - nghệ sĩ Lê Việt và giải Cặp thí sinh được yêu thích nhất thuộc về bé Công Quốc - nghệ sĩ Thu Hằng.

Thiên Hương

Ảnh: Trung Dung