Trang IMDb cũng có lời giới thiệu về bộ phim Bright của đạo diễn David Ayer. Theo đó, bảng phân vai của bộ phim này có tên Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo) với vai Tien. Đây là bộ phim thứ 2 của Ngô Thanh Vân ở Hollywood sau Ngọa hổ tàng long 2 hồi năm ngoái. Bright thuộc thể loại khoa học viễn tưởng xen lẫn tội phạm, hình sự do Max Landis - người đồng hành cùng với David Ayer qua các bộ phim End of Watch (2012), Fury (2014), Suicide Squad (2016) - viết kịch bản. Nhân vật chính của phim là một cảnh sát (Will Smith đóng) và một sinh vật Orc (Joel Edgerton) cùng nhau hợp tác để chống lại các thế lực ma quỷ đang tìm cách đánh cắp một cây đũa thần quý giá. Bright khởi quay tại Los Angeles (Mỹ) từ tháng 11.2016 và có kinh phí sản xuất 90 triệu USD, do kênh Netflix phát hành, dự kiến trong năm 2017. Phim đánh dấu sự tái hợp của David Ayer và Will Smith sau thành công của siêu phẩm Suicide Squad.



P.C.Tùng