Simon Halls, người phát ngôn của gia đình Carrie Fisher đã xác nhận với tờ People: “Với nỗi buồn sâu sắc, Billie Lourd, con gái của Carrie Fisher cho biết người mẹ thân thương của cô đã qua đời vào sáng 27.12 (giờ địa phương)”.

Vài ngày trước, Carrie Fisher bất ngờ lên cơn đơn đau tim trên chuyến bay từ London (Anh) về Los Angeles (Mỹ). Một bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã tiến hành hô hấp nhân tạo trước khi máy bay hạ cánh hoàn toàn và Carrie Fisher được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Dù nhận được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, được gia đình hết lòng lo lắng và rất nhiều người hâm mộ đã cầu nguyện cho Carrie nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Nữ diễn viên gạo cội đã ra đi mãi mãi ở tuổi 60.

Trước sự ra đi của Carrie Fisher, nhiều đồng nghiệp của bà đã đăng tải những dòng chia buồn sâu sắc. Đạo diễn George Lucas, tác giả loạt phim Star Wars cho biết: “Carrie là người thông minh, một diễn viên tài năng, một người có cá tính đầy sôi nổi và ai cũng yêu mến. Trái tim và lời cầu nguyện của tôi hòa cùng với cả gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ Carrie. Mọi người sẽ rất nhớ bà ấy”.

Trong khi đó, nam diễn viên gạo cội Hollywood Harrison Ford, người thủ vai Han Solo trong loạt phim Star Wars thì lại chia sẻ: “Carrie là một trong những ngôi sao tuyệt vời nhất. Bà ấy đã sống một cuộc đời vô cùng can đảm. Chúng ta sẽ nhớ bà ấy rất nhiều”.

Carrie Fisher là con gái của nữ diễn viên gạo cội Hollywood Debbie Reynolds và ca sĩ Eddie Fisher. Sau khi ra mắt làng điện ảnh với phim Shampoo (1975), hai năm sau, Carrie Fisher nhận được vai diễn công chúa Leia trong 3 phần phim Star Wars (từ năm 1977 đến 1983) và rất được hâm mộ với vai diễn này.

Năm 2015, khán giả đã có cơ hội gặp lại Carrie Fisher với vai diễn này trong tập phim Star Wars: The Force Awakens (Thần lực thức tỉnh). Carrie Fisher đã thực hiện xong các cảnh quay của bà trong Star Wars 8 trước khi qua đời và khán giả sẽ được gặp lại nữ diễn viên trong vai công chúa Leia thêm một lần nữa vào cuối năm 2017.

Ngoài ra, Carrie Fisher còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Blues Brothers, When Harry Met Sally, The Burbs và Hannah and Her Sisters.

Bên cạnh đó, bà cũng là một nhà văn có tiếng. Năm 1987, bà cho ra đời cuốn tiểu thuyết ăn khách Postcards from the Edge. Chuyện Carrie nghiện ma túy và những trải nghiệm tại trung tâm cai nghiện cũng như mối quan hệ của bà với mẹ đều được tái hiện lại qua nhân vật chính của tác phẩm.

Năm 1990, sách của bà đã chuyển thể thành phim với sự diễn xuất của minh tinh Meryl Streep và Shirley MacLaine. Bộ phim đã mang về cho Meryl Streep một đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Về đời tư, Carrie Fisher là vợ cũ của nam danh ca Paul Simon. Bà kết hôn với Simon hồi năm 1983 nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm. Sau đó, nữ diễn viên trải qua mối tình sâu đậm với người đại diện Bryan Lourd và có cô con gái duy nhất với ông, là Billie Lourd.

Thiên Minh