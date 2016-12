Trong buổi trò chuyện với Financial Times vào hôm 22.12, Martin Freeman thẳng thắn chia sẻ là đã “đường ai nấy đi” với bạn gái Amanda Abbington. Anh nói: “Tôi không bên cạnh Amanda nữa. Chuyện này (chia tay) diễn ra rất nhẹ nhàng. Tôi sẽ luôn yêu cô ấy”. Khi được hỏi liệu có phải thành công quá lớn của The Hobbit đã khiến họ rạn nứt, nam diễn viên không ngần ngại thừa nhận: “Ở một mức độ nhất định thì là có”. Cặp đôi có hai con chung là Joe 10 tuổi và Grace 8 tuổi. Vẫn không rõ việc phân chia việc chăm sóc con sẽ do ai đảm nhận.

Thông tin mối quan hệ của Martin Freeman và Amanda Abbington tan vỡ khiến nhiều người bất ngờ. Bởi dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng họ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ sự nghiệp của đối phương cũng như dành nhiều lời tốt đẹp cho nhau trong các buổi trò chuyện với truyền thông.

Trong khi phía Martin Freeman không nói gì thêm về chia tay, thì Amanda Abbington lại đăng tải trạng thái bí ẩn “Cảm ơn” trên Twitter của mình vào ngày 22.12 khi tin tức được công bố. Ngày 23.12, cũng trên trang cá nhân, cô gửi đến người hâm mộ: “Cảm ơn mọi người vì những tin nhắn động viên và lời tốt đẹp. Chúng tôi đều ổn cả. Cảm ơn các bạn”. Martin Freeman và Amanda Abbington gặp nhau lần đầu tiên trên trường quay sê-ri phim truyền hình Anh mang tên Men only hồi năm 2000 và từ đó bên nhau hơn 15 năm. Họ duy trì tình cảm mặn nồng ngay cả khi tài tử 45 tuổi bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới với U.K Office, Love actually, loạt phim The Hobbit và mới đây nhất là Captain America: Civil war.

Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh khá nhiều lần, gồm The Debt năm 2003 và các tác phẩm truyền hình như The Robinsons, Swinging with the Finkels, The All together và Sherlock.

Đặc biệt, trong bộ phim trinh thám của nhà văn Arthur Conan Doyle, Martin Freeman vai bác sĩ Watson và Amanda Abbington vai Mary Morstan thể hiện một cặp đôi đã kết hôn vào mùa 3. Sherlock mùa 4 sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 1.1 tới và trong phần phim này, họ còn trở thành bố mẹ của một cô con gái mới sinh - Rosamund Mary Watson.

Thanh Đào

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL