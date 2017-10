Cơ hội bước ra thế giới của người đẹp hiện phụ thuộc vào… đơn vị giữ bản quyền và nhà tài trợ.



Phải có “người đỡ đầu”

Gần đây, thông tin Hoàng Thu Thảo (Á hoàng 1 Nữ hoàng Trang sức VN 2015) sau 2 lần đại diện VN thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2016 và Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2016 tiếp tục thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu 2017 (đang diễn ra tại Hàn Quốc) khiến nhiều người thắc mắc. Và câu trả lời về việc người đẹp này liên tục được dự thi các cuộc thi thế giới là vì Thảo có Công ty Lukas Model và ông bầu Khánh Phạm lo mọi chi phí.

Ngoài ra, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Tường Linh được tham gia thi Hoa hậu Liên lục địa 2017 tại Ấn Độ vào tháng 11; Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014 Hà Thu từng thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 nay tiếp tục thi Hoa hậu Trái đất 2017 (sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Philippines)... cũng vì cả hai được Công ty Helios (đơn vị giữ bản quyền) chọn và lo mọi kinh phí .

Các cuộc thi nhan sắc cho nam cũng không có gì khác. Á quân 2 Người mẫu thể hình VN 2016 Tiến Đạt sau khi thi Nam vương Quốc tế 2017 sẽ tiếp tục thi Nam vương Hòa bình quốc tế 2017 (đang diễn ra tại Philippines). Giải thích vì sao quán quân hay á quân 1 của cuộc thi này không được chọn trong khi Á quân 2 Tiến Đạt có đến 2 cơ hội, ông Duy Quách, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thể hình VN 2016, cho biết: “Tiến Đạt đi thi với sự giúp sức của một số đơn vị tài trợ và từ gia đình anh. Dù kinh phí thi không quá lớn nhưng thí sinh bắt buộc phải có nơi chịu giúp đỡ thì mới đi được. Một số danh hiệu khác dù cao hơn nhưng không có người đầu tư sẽ khó đi”.

Tương tự, siêu mẫu Ngọc Tình được chọn đi thi 2 - 3 cuộc thi thế giới và giành được ngôi Á vương 1 Nam vương Đại sứ hoàn cầu 2016 tại Indonesia đều nhờ có sự giúp đỡ từ ông bầu Phúc Nguyễn.

Thông thường, các đơn vị giữ bản quyền sẽ tự đầu tư cho người của mình hoặc kêu gọi tài trợ. Cũng có thí sinh tự tìm nhà tài trợ rồi trả quyền lợi, nhưng con số này khá ít. Đơn vị giữ bản quyền, nhà tài trợ đồng ý “người nào” thì “người ấy” sẽ có cơ hội đi thi.

Phí bản quyền lớn

Để đưa một người đẹp VN đi thi quốc tế, đơn vị giữ bản quyền tốn từ 1 - 3 tỉ đồng. Đây là lý do sau khi đi về, phần lớn người đẹp được chọn sẽ phải trả quyền lợi bằng những hợp đồng quảng cáo, làm đại diện, đại sứ cho đơn vị đã giúp mình đi thi. Đại diện một công ty giữ bản quyền tại Hà Nội cho biết: “Một số cô chỉ muốn đi thi mà không phải trả bất kỳ quyền lợi nào cho nhà tài trợ khi trở về, đó là điều rất khó. Việc chọn người khác dù danh hiệu thấp hơn nhưng họ chấp nhận trả quyền lợi khi trở về cũng dễ hiểu”.

Hoa khôi Lan Khuê trước đây từng được nhiều lần ra thế giới dự thi dù trước đó cô chưa có giải cao trong nước. Lan Khuê từng thi Siêu mẫu châu Á, Hoa hậu Người mẫu thế giới, thi người mẫu New Silk Road Model Look, Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2015 (vào top 11)… Tất cả những lần đi thi của Lan Khuê đều do Công ty Elite VN hỗ trợ chi phí. Để đáp lại, cô đảm nhiệm chức danh giám đốc điều hành cho Elite phía nam.

Tháng 11 tới đây, Hoa hậu VN Đỗ Mỹ Linh được đại diện VN đi thi HHTG 2017 tổ chức tại Trung Quốc. Như vậy sau 11 năm, danh hiệu HHVN mới được tham gia thi HHTG, nguyên nhân cũng vì “lấn cấn” chuyện bản quyền. Cuộc thi HHVN do Báo Tiền Phong tổ chức, trong khi nơi giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi trước năm 2017 là Công ty Elite VN. Nếu HHVN muốn đi thi phải trả tiền bản quyền hơn 1 tỉ đồng. Từ năm 2017, Sen Vàng Entertainment giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi, Công ty Sen Vàng (đơn vị đồng tổ chức HHVN) quyết định đầu tư mọi khoản chi phí cho Linh. Bà Kim Dung (Tổng giám đốc Sen Vàng) cho biết: “Chúng tôi xem Mỹ Linh như người nhà nên đầu tư hơn 2 tỉ đồng tiền bản quyền, đào tạo, trang phục, làm đẹp… mà không đòi hỏi Linh phải trả quyền lợi gì. Chúng tôi vừa đầu tư một dự án nhân ái cho Linh mang điện về một xã vùng cao tại tỉnh Yên Bái hơn 1 tỉ đồng nữa. Dự án này Linh sẽ mang đến HHTG 2017 vì rất quan trọng. Số tiền trên nếu chúng tôi có kêu gọi tài trợ thì việc Linh trở về trả quyền lợi cho họ cũng dễ hiểu”.

Công ty Hoàn vũ VN mỗi lần đưa đại diện VN đến Hoa hậu Hoàn vũ cũng chịu phí bản quyền lớn, như năm 2015, Phạm Hương tham gia tại Mỹ tốn khoảng 3 tỉ đồng. Số tiền này sau khi trở về, Phạm Hương sẽ trả quyền lợi lại cho Công ty Hoàn vũ VN bằng nhiều hình thức khác nhau.

Dạ Ly