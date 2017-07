* Chào Mai Ngô! Bạn có vẻ im ắng trên sóng truyền hình. Fan thắc mắc gần đây Mai Ngô đã làm gì?

- Người mẫu Mai Ngô: Hiện tại thì Mai đang làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang thể thao. Để hoàn thành trọng trách nhiệm vụ của gương mặt thương hiệu nên Mai phải tạm gác một số hoạt động để tập trung tốt nhất cho vai trò bây giờ của mình. Mặt khác, Mai cũng hạn chế những phát ngôn quá thẳng thắn của mình để xây dựng, bảo vệ hình ảnh của một đại sứ thương hiệu.

Mai cũng tăng cường tập luyện thể thao để hoàn thiện bản thân với mong muốn trở thành một hình mẫu lý tưởng truyền cảm hứng cho những cô gái đam mê sự năng động, khỏe khoắn.

* Ngoài làm đại diện thương hiệu thời trang thể thao thì hình như bạn cũng khá đắt show quảng cáo?

- Đúng vậy. Vì sau khi rời The Face, Mai may mắn nhận được thêm rất nhiều sự yêu thương của khán giả. Mai được khá nhiều doanh nghiệp mời làm đại sứ, trong đó có những tên tuổi lớn. Từ đó Mai nhận ra không hẳn là quán quân thì mình mới có được tất cả thành công. Nhờ sự yêu thương của khán giả nên giờ Mai cũng có chút gì đó được gọi là thành tựu (cười).

* Mai Ngô cảm thấy đâu là ưu điểm khiến các đối tác lớn đó đồng ý chọn mình?

- Mai cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là luôn tràn đầy năng lượng và lối sống có phần chân thực. Ví dụ như một thương hiệu đồ thể thao lớn chọn Mai làm đại diện vì cần người đáp ứng được tiêu chí truyền được cảm hứng yêu thể thao, khỏe, năng động chứ không phải chỉ là một gương mặt đẹp hoặc thời trang thôi.

* Mối quan hệ của bạn với huấn luyện viên Lan Khuê hiện như thế nào?

- Mai và chị Khuê may mắn ở chỗ ngoài là một người thầy hỗ trợ Mai tại The Face thì chị còn giúp đỡ Mai ở nhiều dự án khác. Đến giờ cả hai vẫn thường liên lạc và thân thiết. Mai cũng có tham gia một số hoạt động quảng bá cho team Lan Khuê tại The Face 2017.

* Có nhiều người nhận định Mai Ngô là một trong những người mẫu cổ súy cho việc bộc lộ hết mình trên truyền hình thực tế, và cũng là một người gặt hái được thành công nhờ gameshow. Hiện tại cũng có nhiều chương trình có những thí sinh phát ngôn, hành động thẳng thắn đến mức bị khán giả gọi là “chợ búa”, bạn nghĩ sao về hiện tượng này?

- Thật ra Mai cũng theo dõi và biết được có nhiều người mẫu trở lại với gameshow truyền hình thực tế và cũng có những gương mặt mới tham gia. Việc mình chia sẻ những cảm xúc chân thực của mình với mọi người thì Mai nghĩ là cũng tốt. Mai cũng rất thích những người có tính cách thẳng thắn, bộc trực như mình.

Nhưng bên cạnh đó thì Mai nghĩ là mọi người chỉ nên sống thật với tính cách của mình chứ đừng cố tình gồng hay gượng ép để tạo nên vỏ bọc mình nghĩ mình muốn thành người này rồi mình cố tình làm cho giống người đó thì không nên. Mai nghĩ ai cũng có nét đáng yêu riêng trong cá tính của mình thì tại sao lại không thể hiện những cái đó.

* Mai Ngô từng tạo được dấu ấn tại Asia’s Next Top Model. Sau đó Minh Tú cũng dự thi, thậm chí cô ấy còn trở thành á quân. Bạn có cảm nhận gì sau khi biết được thành tích đó của Minh Tú?

- Đầu tiên thì Mai rất vui và muốn gửi lời chúc mừng đến chị Tú. Mai quan sát theo dõi mọi nỗ lực của chị suốt quá trình tham dự cuộc so tài đó. Mai cũng chứng kiến được những điều mà chị làm tại đêm chung kết Asia’s Next Top Model 2017 nên rất khâm phục, vui mừng cho thành quả mà chị đã rất cố gắng để có được. Thành tích của Minh Tú cũng là cột mốc đánh dấu thêm một bước phát triển của người mẫu Việt Nam tại các mùa thi của gameshow quốc tế này.

* Vậy sau những thành quả mà mình gặt hái được từ gameshow truyền hình thực tế Mai Ngô có còn muốn đi thi thố thêm nữa không?



- Đã là tham dự chương trình tìm kiếm tài năng của bản thân thì Mai không nghĩ là có giới hạn cho bản thân mình. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình chưa gặp được cuộc thi nào phù hợp nên chuyện có đi thi nữa không thì để tương lai trả lời.

Tuy nhiên tham gia cuộc thi nào cũng là tạo cơ hội cho mình phát triển và trải nghiệm nhiều hơn nên Mai chưa thấy chán bao giờ. Mai đã trải nghiệm các thử thách của nghề người mẫu, tìm kiếm tài năng, sắc đẹp nên sắp tới nếu có cơ hội tham dự các chương trình trải nghiệm các lĩnh vực khác trong cuộc sống thực thì Mai rất hứng thú.

* Cảm ơn những chia sẻ của Mai Ngô!

Hồng Nhi

Ảnh: BTC