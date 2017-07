Không phụ lòng người mộ điệu, bộ phim của đạo diễn Jon Watts với vai chính người nhện được giao cho nam diễn viên 21 tuổi Tom Holland (ảnh) với câu chuyện, cách kể hài hước, trẻ trung và nhân bản hơn.



Spider-Man: Homecoming nhận vô số lời khen ngợi từ các cây bút điện ảnh uy tín. Nhiều bình luận trên trang Rotten Tomatoes cho rằng Spider-Man: Homecoming hiện là một trong những bộ phim siêu anh hùng đáng xem và là phim hay nhất của sê ri Spider-Man.

Theo Sandy Schaefer của trang Screen Rant, “Người nhện” của Tom Holland khác hẳn Tobey Maguire hay Andrew Garfield. Nhà phê bình Manohla Dargis của tờ The New York Times nhận định: “Holland có dáng vẻ và giọng nói của một cậu nhóc hơn hẳn hai đàn anh. Bộ phim có góc nhìn trẻ trung, năng động và đặc biệt hơn so với các tác phẩm trước đây.

Tuổi đời gần bằng nhân vật cũng là một lợi thế không nhỏ của Tom Holland”. Benjamin Lee của tờ The Guardian khen ngợi cách mở nút thắt và sự cuốn hút trong cốt truyện của Spider-Man: Homecoming. Trong khi đó, Susana Polo của trang Polygon đánh giá bộ phim hài hước, thông minh và khó đoán. Trang Screen Rant khẳng định chưa có tác phẩm siêu anh hùng nào lồng ghép yếu tố học đường hài hước và duyên dáng đến thế. Phim khởi chiếu tại VN từ ngày 7.7, cùng lúc với Bắc Mỹ.

Đ.T