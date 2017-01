Người sản xuất âm nhạc gốc Việt thành danh tại Đức

Anh trở thành người gốc Việt đầu tiên được đề cử giải Grammy (với ca khúc Lipstick). Anh có thể chia sẻ thêm về sự hợp tác này?

Tôi đã viết bài hát này với những người bạn của mình trong một studio nhỏ ở London, Anh. Và rồi ca khúc được Desmond Child chọn. Anh ấy đã thêm vào một vài ý và gửi nó cho ca sĩ. Từ đó Lipstick trở thành bài hit ở Mỹ Latin và Mỹ. Điều này cho thấy rằng một bài hát có thể đi đến bất cứ đâu và sự sáng tạo của người viết là không giới hạn. Tôi đã được gặp rất nhiều thần tượng của mình ở lễ trao giải Grammy năm đó: Quincy Jones (nhà sản xuất của Michael Jackson), Herbie Hancock, Santana...

Anh bắt đầu với âm nhạc thế nào, và viết ca khúc đầu tiên năm bao nhiêu tuổi?

Khoảng 5 tuổi, tôi đã làm quen với âm nhạc. Tôi rất may mắn khi được học nhạc và những bài học về piano trước khi đến trường. Năm 11 tuổi, tôi cũng muốn học guitar, 14 tuổi tôi bắt đầu học bass và trống cùng nhóm nhạc đầu tiên của mình. Tôi cũng học một chút saxophone rồi bắt đầu sáng tác khi 13 - 14 tuổi, và lúc 15 - 16 tuổi tôi viết nhạc với những người bạn cùng nhóm. Đến nay có lẽ tôi đã viết 500 - 700 bài trong 15 năm qua, nhưng tất nhiên chỉ có 50 - 100 bài trong số đó được phát hành chính thức. Lipstick là bài hát nổi tiếng nhất vì nó đã được đề cử giải Grammy, My Head is a Jungle cũng là một sáng tác nổi bật khi ca khúc này vào top 5 toàn châu Âu.

Anh đã làm việc với các ca sĩ, nhóm nhạc như Madonna, Britney Spears, P.Diddy, Usher, Duran Duran... Những hợp tác này bắt đầu như thế nào, thưa anh?

DJ/nhà sản xuất âm nhạc Chi Thanh sinh năm 1976 tại Đức. Anh sống và làm việc ở nhiều thành phố, hiện nay là tại Berlin. Sau thời gian viết nhạc, remix, sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ, từ năm 2013 Chi Thanh bắt đầu hoạt động nghệ thuật như một nghệ sĩ đơn (solo) và trình diễn trên sân khấu. Tôi bắt đầu từ những bản remix và sản xuất những bản phối khác nhau cho thị trường châu Âu. Có khi tôi gặp họ ở Đức, tại một buổi biểu diễn nào đó, đôi khi công ty thu âm chỉ gửi cho tôi giọng hát của ca sĩ và tôi đảm nhận phần sản xuất âm nhạc. Còn lại chúng tôi làm việc với nhau qua internet.

Nếu bạn làm việc với những nghệ sĩ hàng đầu thì sự kỳ vọng của họ dành cho bạn sẽ khiến bạn muốn thể hiện năng lực của mình nhiều hơn nữa, đặt mình vào thách thức cao hơn nữa.

Vinh dự khi có nhiều dj chơi nhạc của mình

Năm 2014, với những sáng tác trong 3 album Let’s Play, Stone và Rain, anh có mặt trong top 10 nghệ sĩ có doanh số bán chạy nhất tại beatport.com. Anh có thể nói rõ hơn về tính chất của bảng xếp hạng này?

Trong thế giới nhạc club music, beatport.com được xem là bảng xếp hạng rất quan trọng của giới DJ. Đây là nơi DJ thế giới mua những bài nhạc mà họ muốn trình diễn. Năm 2014 tôi đã vào top 10 nghệ sĩ có những bài nhạc bán chạy nhất trong thể loại deep house (một thể loại nhạc điện tử thiên về cảm xúc, đậm nét huyền ảo kỳ bí - PV) trên Beatport. Đây thật sự là một vinh dự khi biết rằng có rất nhiều DJ ủng hộ và chơi nhạc của tôi vào mỗi cuối tuần trong các câu lạc bộ trên khắp thế giới.

Tháng 11.2016, tôi vào top 10 nhà sản xuất trên bảng xếp hạng Beatport với bản remix ca khúc Body Language.

Cơ duyên nào khiến anh trở lại quê hương để hợp tác với các nghệ sĩ trong nước thời gian gần đây?

Thật may mắn là tôi đã gặp nhạc sĩ Thanh Bùi ở Berlin (Đức) cách đây vài năm, và chúng tôi cảm thấy rất ăn ý với nhau trong những câu chuyện âm nhạc. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau rồi mọi chuyện tự nhiên diễn ra như bạn thấy đấy!

Trong thời gian tới, anh có những dự án nào tại Việt Nam ?

Thanh Bùi cùng ê kíp của anh ấy đang lên kế hoạch để tiếp tục đưa tôi về, để chúng tôi có thể triển khai những dự án âm nhạc và bài hát mới. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Alexander Tú (biên đạo quốc tế gốc Việt, đang sinh sống tại Mỹ) cho những dự án mới. Tôi nghĩ 2017 sẽ là năm rất thú vị! Hiện tôi đang học thêm tiếng Việt. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn thị trường âm nhạc trong nước, để từ đó có thể đóng góp, cống hiến, đặc biệt trong lĩnh vực DJ, sản xuất âm nhạc.

Nguyên Vân