Là cái tên nổi tiếng trong làng điện ảnh với nhiều bộ phim đoạt doanh thu "khủng" và được giới chuyên môn đánh giá cao, việc Victor Vũ thực hiện dự án mới thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau đám cưới với diễn viên Đinh Ngọc Diệp, không để khán giả phải chờ đợi lâu, Victor Vũ đã chính thức thừa nhận sẽ tái xuất vào khoảng tháng 10.2017 với bộ phim mang tên Lôi báo.

Hiện tại, đoàn làm phim đang trong quá trình quay hình trên Đà Lạt. Trong những hình ảnh vừa được tiết lộ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi có sự xuất hiện của Cường Seven. Chàng ca sĩ sinh năm 1989 nhiều khả năng đóng vai chính trong dự án lần này của Victor Vũ. Trong khi đó, vai nữ chính được nhắm đến cho Nhã Phương. Từng tham gia Quả tim máu (2014) của Victor Vũ, bạn gái danh hài Trường Giang được nhiều kỳ vọng của khán giả trong lần tái hợp này. Còn bé Pù là diễn viên nhí được nhiều khán giả yêu mến trong Bảo mẫu siêu quậy nhờ vẻ bụ bẫm, nét diễn tinh nghịch, đáng yêu.

Bên cạnh đó, trong loạt ảnh hậu trường còn có sự xuất hiện của Vincent Wang, người tham gia chỉ đạo hành động của các phim Doctor Strange, Now You See Me 2, The Great Wall... Vẫn chưa rõ anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong ê kíp.

Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về thể loại và nội dung. Tuy nhiên với bối cảnh Đà Lạt quen thuộc của Quả tim máu, nhiều người dự đoán đây sẽ lại là một bộ phim ly kỳ - tâm linh, được xem là sở trường của Victor Vũ.

Ngát Ngọc

Ảnh: Đoàn phim cung cấp