Khuyết điểm là hơi rụt rè Sự kiện Công Trí được các ngôi sao quốc tế chọn thiết kế trang phục khiến tôi hãnh diện cho ngành thời trang VN. Không phải ai cũng làm được chuyện này vì các ngôi sao thế giới không mạo hiểm với hình ảnh của họ nếu trang phục không đủ thuyết phục, và họ có rất nhiều người luôn chờ đợi thiết kế cho họ. Tôi nghĩ Công Trí không phải là người may mắn mà là có tài thật sự. Trong việc kinh doanh, Công Trí cũng được đánh giá là người năng nổ, nhiệt huyết và có tầm nhìn, chiến lược kinh doanh giỏi. Show room Nguyễn Công Trí ở Q.1, cách trang trí, sắp đặt với tinh thần và nghệ thuật không thua các thương hiệu thời trang lớn ở nước ngoài. Điều này cho thấy người chủ kỹ tính, chăm chút đến từng chi tiết để phát triển việc kinh doanh thương hiệu mình. Nói về khuyết điểm của Công Trí, tôi nghĩ đó là sự rụt rè, chưa quảng giao lắm. Chính vì là người sáng tạo nghệ thuật, sống nội tâm, nên Công Trí vẫn còn giữ khoảng cách, khá cẩn thận trong quan hệ với mọi người. Là người làm kinh doanh nên tôi thấy đó là mặt hạn chế. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thân mật rồi thì Công Trí là người rất dễ thương, chân tình. Doanh nhân Dương Quốc Nam Tạo dựng hình ảnh, phong cách cho nhiều sao Việt Tôi rất may mắn khi Công Trí là người gắn bó với tôi từ những ngày đầu đi hát và đã có sự kết hợp ăn ý với nhau. Phải nói anh là người ít nhiều tạo dựng ra hình ảnh riêng, phong cách ăn mặc của Hồ Ngọc Hà hôm nay. Công Trí luôn là người tài giỏi và có cái tôi trong những thiết kế của mình. Về kinh doanh, Công Trí luôn hiểu khách hàng để đưa ra những sản phẩm mà người mặc cảm thấy hài lòng, thích thú nhưng vẫn thấy được linh hồn của NTK Công Trí trong mỗi thiết kế. Sau này tôi bận mà anh cũng bận nhiều việc khác, nên hiện tại không phải trang phục nào của tôi cũng do Công Trí thiết kế. Nhưng trong mỗi chương trình, sự kiện nào quan trọng, tôi cũng đều chọn ít nhất một trang phục của Công Trí. Tôi là người luôn trân trọng nhân tài, và luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người có đóng góp trong sự nghiệp của mình. Mới đây, tôi rất vui và xin được chúc mừng Công Trí khi đảm nhận các trang phục mà ngôi sao quốc tế Katy Perry mặc trong tour diễn vòng quanh thế giới Witness. Công Trí đã tạo được dấu ấn của riêng mình và làm rạng danh các NTK Việt, bởi không đơn giản khi các ngôi sao quốc tế lựa chọn trang phục của mình trong số hàng triệu nhà thiết kế trên thế giới. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà Đột phá, sáng tạo và mang tính ứng dụng cao Công Trí là NTK tôi luôn tin tưởng, đánh giá cao tài năng và tay nghề. Tôi tự hào khi mới đây NTK Công Trí của VN có sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Những thiết kế của Công Trí không dừng lại ở sự đột phá, sáng tạo mà còn mang tính ứng dụng cao. Diễn viên Trương Ngọc Ánh