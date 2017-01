Tập 3 Nhạc hội song ca - Duet Song Festival lên sóng tối 8.1 chứng kiến những màn so kè hấp dẫn, quyết liệt của 5 đội thuộc bảng 1 là Hà Vân - Trường Sơn, Janice Phương - Huỳnh Thảo, Lê Hiếu - Hoàng Bách, Hamlet Trương - Tăng Phúc và Phan Mạnh Quỳnh - Thanh Duy.

Là cặp thí sinh chiến thắng trong đêm thi tuần trước, đội Phan Mạnh Quỳnh được ngồi vào chiếc ghế may mắn từ những phút đầu và được quyền chọn cặp Hà Vân - Trường Sơn thi đấu đầu tiên. Với ca khúc Hương tóc mạ non, Hà Vân - Trường Sơn nhận 179 điểm bình chọn của khán giả ở trường quay.

Cặp đôi kế tiếp là Lê Hiếu và Hoàng Bách ''bùng cháy'' với Một ngày mùa đông và nhận được 258 điểm sau khi kết thúc phần thi của mình. Lê Hiếu chọn đội tiếp theo trình diễn là đội của Janice Phương vì yêu thích giọng hát đẳng cấp, phong cách chuyên nghiệp của cô. Đặc biệt quán quân Thần tượng âm nhạc 2016 gợi cảm trong bộ váy đỏ xẻ cao.

Janice Phương bắt cặp với thí sinh Huỳnh Thảo thể hiện ca khúc Love you in silent trên cả tuyệt vời nhưng cả hai chưa đủ may mắn để ngồi vào "ghế vàng" với 226 điểm, thấp hơn cặp Lê Hiếu - Hoàng Bách. Nếu ca sĩ Thanh Hà dành nhiều lời khen cho thí sinh Huỳnh Thảo đội Janice Phương "em hát như nhà nghề vậy” thì Nguyễn Hồng Thuận cũng công nhận: “Em là thí sinh hát tốt nhất trong cả hai đêm thi. Anh không biết tại sao một tiết mục hay như vậy mà không được bình chọn nhiều...”.

Sau đội của quán quân Vietnam Idol 2016 là cặp đôi Hamlet Trương - Tăng Phúc với bài hit Ai rồi cũng khác. Việc sử dụng ca khúc quen thuộc và có dấu ấn trong lòng khán giả giúp cặp đôi nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Với màn trình diễn đầy thuyết phục cộng với sự yêu mến hai chàng trai mà khán giả bình chọn cho phần trình diễn của Hamlet Trương - Tăng Phúc số điểm rất cao - 264 điểm.

Cặp sau cùng tranh tài trong đêm phát sóng tối 8.1 là Phan Mạnh Quỳnh - Thanh Duy với ca khúc cũ Nếu em được lựa chọn. Với phong cách trình diễn như đêm thi trước, Phan Mạnh Quỳnh và Thanh Duy mang về cho đội mình 258 điểm.

Kết quả, Hamlet Trương và Tăng Phúc là cặp đôi giành chiến thắng tại lượt thi đấu thứ hai. Thế nhưng vì kết quả chung cuộc là điểm tổng của hai đêm thi cộng lại để chọn đội cao nhất nên Phan Mạnh Quỳnh - Thanh Duy giành chiến thắng cuối cùng, mang về 50 triệu đồng tiền thưởng. Cặp đôi đứng thứ hai là Hamlet Trương và Tăng Phúc được quyền bước tiếp vào vòng trong.

Thùy Linh

Ảnh: BTC