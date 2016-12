Tháp Hòa Lai được xây dựng ở thế kỷ 9 và tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 - đầu thế kỷ 14. Đây là hai tháp Chăm cổ nhất ở Ninh Thuận.



Ngoài ra, trong Quyết định 2499/QĐ-TTg còn có di tích khảo cổ Phật viện Đồng Dương (H.Thăng Bình, Quảng Nam); di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (H.Kinh Môn, Hải Dương); di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo Hành Thiện (H.Xuân Trường, Nam Định); di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Bổ Đà (H.Việt Yên, Bắc Giang); di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (H.Ba Tri, Bến Tre); di tích lịch sử Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn (H.Nam Đàn, Nghệ An); di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn (H.Bắc Sơn, Lạng Sơn); di tích lịch sử An toàn khu Chợ Đồn (H.Chợ Đồn, Bắc Kạn); di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang); di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre (H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Thiện Nhân