Vài phút sau đó thì ca sĩ Thanh Duy, một người bạn thân thiết của Khởi My và Kelvin Khánh cũng chia sẻ về việc được hai bạn mời đi ăn cưới với dòng trạng thái khá hài hước: “Đến giờ vẫn không thể tin đây là sự thật”.

Thiệp cưới của cặp đôi trình bày khá đơn giản và không có phông màu đỏ truyền thống. Thay vào đó, bìa thiệp làm bằng giấy thô màu gỗ in hình vẽ cặp nhẫn cưới lồng ghép vào nhau khá lãng mạn. Bên trong thiệp in tên của hai vợ chồng nữ ca sĩ khá to kèm một bức ảnh cặp đôi đang “má kề má, vai kề vai” với biểu cảm hài hước quen thuộc.

Ngày cưới và địa điểm tổ chức tiệc hiện tại vẫn được các bên và khách mời giữ kín. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ dự đoán đây là sẽ một hôn lễ “lầy” và “bựa” nhất showbiz Việt. Bởi trước nay đôi tình nhân này vốn dĩ đã có tính khá tinh nghịch và hài hước. Tháng 4.2017, cả hai đã khiến người hâm mộ bất ngờ về việc bỗng dưng tổ chức lễ ăn hỏi và lẳng lặng dẫn nhau sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới không lâu sau đó. Khác với nhiều đôi nghệ sĩ giấu chuyện tình cảm vì sợ mất fan, Khởi My và Kelvin Khánh được sự đồng thuận từ hai bên gia đình cũng như sự chúc phúc nồng nhiệt từ người hâm mộ từ khi công bố chuyện về chung một nhà. Trước đó cả hai có thời gian tìm hiểu tuy nhiên luôn không công khai trước truyền thông.

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè gọi họ là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt bởi tính cách tinh nghịch giống nhau. Cũng như việc Khởi My lớn hơn chồng sắp cưới 4 tuổi cũng không hề khiến người hâm mộ khó chịu bởi ngoại hình của cả hai không có quá nhiều chênh lệch.

