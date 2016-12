Nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Bằng Kiều, Hồ Trung Dũng, Phạm Anh Khoa, Lê Hiếu, Tóc Tiên, Quốc Thiên, Phương Vy, Đức Tuấn, Tiêu Châu Như Quỳnh, Ái Phương, Chí Thiện, Võ Hạ Trâm, Hari Won, Bảo Uyên, Hoàng Yến Chibi, Băng Di, nhóm nhạc MTV, diễn viên Chi Pu, Diễm My; Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 Thúy Vân, Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh 2012 Hoàng Oanh… cùng tham gia dự án ý nghĩa này.



MV gồm 2 ca khúc Shine on your birthday, A giving birthday, sẽ ra mắt ngày 5.1.2017. Cả 2 bài hát đều được viết và thể hiện bằng tiếng Anh. Với ý nghĩa "sinh nhật không chỉ là ngày để nhận về mà còn là ngày cho đi và chia sẻ", ca khúc Shine on your birthday (sáng tác bởi Đinh Nam Phương - Hà Quang Minh) ra đời nhằm cổ động cho Quỹ Kiến tạo nhịp cầu (xây cầu dân sinh ở những vùng sâu, vùng xa xôi của VN). Dự án lần này sẽ xây cầu giúp trẻ em vượt sông đến trường.

Dạ Ly