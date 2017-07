Người Nhện: Trở về nhà



Người Nhện: Trở về nhà (tựa gốc: Spider-Man: Homecoming) là bộ phim siêu anh hùng làm lại duy nhất trong tháng 7. Khác với những phần phim cũ, Người Nhện lần này do Tom Holland thủ vai, sẽ gặp gỡ Iron Man và được khuyến khích chiến đấu trở thành một anh hùng chuyên bảo vệ khu phố. Chàng thanh niên Peter Parker sẽ phải tự quyết xem có nên làm anh hùng, hay chứng tỏ mình là một Avengers trong tương lai...

Dù là phiên bản làm lại, ăn theo những phần trước, nhưng bộ phim vẫn nổi đình đám nhờ sự yêu thích của công chúng dành cho nhân vật Người Nhện. Chưa kể, sự xuất hiện của Tom Holland với tư cách Người Nhện mới cũng gây nhiều chú ý. Đồng thời, phần phim này đánh dấu sự “trở về” của Người Nhện dưới “vòng tay” Marvel sau một thời gian dài xa cách do nhượng quyền cho hãng Sony, thế nên, bộ phim này sẽ do hai “ông lớn” cùng hợp tác sản xuất.

Người Nhện: Trở về nhà khởi chiếu ngày 7.7.

Siêu tốc độ

Giống như The Fate of the Furious và Baby Driver trong năm nay, Siêu tốc độ (tựa gốc: Overdrive) cũng lấy đề tài đua xe. Bộ phim xoay quanh hai anh em Andrew và Garrett Foster vì lỡ đánh cắp chiếc xe trị giá hàng triệu euro của ông trùm mafia Jacomo Morier mà phải nguyện làm tay sai cho ông trùm và thực hiện một phi vụ nguy hiểm khác. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả hai gã trộm xe phải nghĩ cách để xoay chuyển cuộc chơi...

Bộ phim được đạo diễn Pierre Morel (Taken) chỉ đạo và do biên kịch của 2 Fast 2 Furious chấp bút, được dán nhãn 16+ khi ra rạp.

Siêu tốc độ khởi chiếu ngày 14.7.

Những kẻ khát tình

Những kẻ khát tình (tựa gốc: The Beguiled) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn Sofia Coppola (Lost in Translation, The Virgin Suicides) và được chọn tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2017. Câu chuyện trong phim diễn ra giữa cuộc nội chiến Mỹ đang hồi ác liệt, một tên lính bị thương được cứu sống và đưa vào ngôi trường nội trú nữ. Tại đây, hắn quyến rũ các nữ sinh và khơi lên bầu không khí ghen tuông tình ái giữa họ. Sau cùng, những người phụ nữ hợp tác với nhau lập ra một âm mưu và buộc hắn phải trả giá...

Tuy được “xào nấu” từ bản phim gốc năm 1980, Những kẻ khát tình của Sofia Coppola lại chuyển biến theo hướng nữ quyền rõ rệt. Bộ phim không chỉ hấp dẫn bởi những thước phim đẹp, cảnh nóng nghệ thuật, mà còn có sự tham gia của “tam đại mỹ nhân” Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst và “gã đào hoa” Colin Farrell.

Những kẻ khát tình khởi chiếu ngày 14.7.

Cô gái đến từ hôm qua

Sau Em là bà nội của anh gây sốt phòng vé, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trở lại với Cô gái đến từ hôm qua, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Ngay từ khi tung trailer, bộ phim đã nhận được sự chú ý nhờ những cảnh quay hài hước nhưng không kém phần lãng mạn, gợi nhớ về tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng. Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa nam chính và cô bé Việt An, theo sau đó là những rắc rối rất hóm hỉnh, đáng yêu của một thời áo trắng.

Cốt truyện trong sáng, đạo diễn chắc tay cùng dàn diễn viên tên tuổi gồm Miu Lê, Ngô Kiến Huy..., bộ phim hứa hẹn sẽ tạo được thành công như Em là bà nội của anh hay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (cũng chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh) đã làm trước đó.

Cô gái đến từ hôm qua khởi chiếu ngày 21.7.

Cuộc giải cứu đếm ngược

Là bộ phim Trung Quốc hiếm hoi “trình làng” trong mùa hè năm nay, Cuộc giải cứu đếm ngược (tựa gốc: Reset) mang chất khoa học viễn tưởng kết hợp hành động. Bộ phim xoay quanh nhà khoa học Hạ Thiên đang trong quá trình phát triển công nghệ vượt thời gian bằng cách xuyên qua lỗ đen. Không may, cô bị các thế lực xấu bắt cóc con trai và uy hiếp phải giao nộp công trình. Hạ Thiên buộc phải kích hoạt công nghệ để cứu con, mặc những rủi ro có thể xảy đến...

Bộ phim hấp dẫn với dàn sao Hoa ngữ quen thuộc như Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa và sao nhí Trương Nghệ Hãn, hứa hẹn sẽ đem đến làn gió mới cho rạp phim tháng 7.

Cuộc giải cứu đếm ngược khởi chiếu ngày 21.7.

Valerian và thành phố ngàn hành tinh

Chưa ra mắt, bộ phim khoa học viễn tưởng này đã gây xôn xao dư luận do chi phí thực hiện được xem là đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Pháp. Valerian và thành phố ngàn hành tinh (tựa gốc: Valerian and the City of a Thousand Planets) được chuyển thể từ bộ truyện tranh đã truyền cảm hứng cho Star Wars và Guardians of Galaxy sau này. Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh tương lai, khi hai đặc vụ Valerian và Laureline thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đô thị liên ngân hà Alpha đang bị tấn công bởi một thế lực bí ẩn. Cả hai phải tìm ra nguồn gốc của thế lực đó và ngăn chặn chúng trước khi quá muộn...

Trailer phim gây ấn tượng bởi hàng loạt những sinh vật ngoài hành tinh kỳ bí, những cảnh quay vũ trụ rực rỡ, hẳn đủ cạnh tranh với những bom tấn viễn tưởng hàng đầu như Avatar. Hơn hết, bộ phim còn quy tụ được dàn sao “có một không hai”, gồm Dane DeHaan, cựu siêu mẫu Cara Delevinge, ca sĩ Rihanna, ngôi sao châu Á Ngô Diệc Phàm, và nhất là ngôi sao Blade Runner một thời Rutger Hauer cũng sẽ “tái xuất” trong phim.

Valerian và thành phố ngàn hành tinh khởi chiếu ngày 28.7.

Điệp viên báo thù

Cũng lấy đề tài điệp viên như 007, nhưng Điệp viên báo thù (tựa gốc: Atomic Blonde) lại là món ăn lạ với sự xuất hiện của điệp viên nữ trong vai chính. Ngay từ khi chưa ra rạp, trailer bộ phim đã “nhá hàng” cảnh nóng đồng tính giữa “đả nữ” Charlize Theron và nữ vũ công Sofia Boutella. Bộ phim xoay quanh điệp viên Lorrain Broughton thuộc cơ quan tình báo MI6, có nhiệm vụ tiêu diệt một tổ chức tình báo khác đã sát hại một đặc vụ của MI6. Phim lấy bối cảnh tại Đức vào năm 1989.

Được biết, để thực hiện bộ phim, “đả nữ” Charlize Theron đã tích cực luyện võ để có những cảnh hành động chân thật nhất có thể. Ngoài ra, bộ phim này còn do đạo diễn David Leitch (John Wick) nhào nặn, nên chất bạo lực và trả thù hẳn sẽ đậm đặc trong phim.

Điệp viên báo thù khởi chiếu ngày 28.7.

Mai Anh

Ảnh: Poster phim