Những bộ phim được mong chờ tại Liên hoan phim Cannes 2017

2017 là năm đánh dấu lần thứ 70 LHP Cannes, một trong những LHP lớn nhất thế giới, được tổ chức. Năm nay, Cannes sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28.5 với sự góp mặt của nhà làm phim lừng danh người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar trong vai trò Trưởng ban giám khảo. Diễn viên huyền thoại người Ý Monica Bellucci là người chủ trì buổi khai mạc cũng như bế mạc của liên hoan, còn Claudi Cardinale, cũng là một minh tinh Ý, là biểu tượng của Cannes năm nay.



Chỉ còn vài ngày nữa thôi, danh sách các bộ phim chính thức tham gia LHP Cannes 2017 sẽ được công bố. Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều tác phẩm đang được mong đợi và kỳ vọng sẽ xuất hiện và làm nên chuyện ở Cannes. Dĩ nhiên, các dự đoán không phải lúc nào cũng chính xác vì việc bộ phim có tham gia tranh giải hay không đôi khi còn phụ thuộc vào kế hoạch phát hành của các nhà sản xuất. Dù vậy, điều này vẫn không ngăn được sự háo hức của khán giả dành cho chúng.

Hãy cùng điểm qua danh sách một vài ứng cử viên sáng giá:

Before We Vanish

Before We Vanish là tác phẩm của nhà làm phim người Nhật Kiyoshi Kurosawa. Vì Kiyoshi Kurosawa là "người quen" của LHP Cannes với hai lần đoạt giải (giải Ban giám khảo dành cho Tokyo Sonata năm 2008 và giải Đạo diễn xuất sắc dành cho Journey to the Shore 2015) nên khi ông hoàn thành bộ phim mới, rất nhiều nhà phê bình đã kỳ vọng sẽ được thưởng thức nó tại Cannes.

Before We Vanish xoay quanh câu chuyện của ba thực thể ngoài hành tinh, tìm đến trái đất với mục tiêu thực hiện một cuộc xâm lăng. Đề tài khoa học viễn tưởng kết hợp với một chút hồi hộp, kinh dị vốn là sở trường của Kurosawa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ dành cho khán giả.

The Beguiled

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Sofia Coppola trên ghế đạo diễn kể từ khi thực hiện The Bling Ring (2013), bộ phim nằm trong danh sách tranh giải Un Certain Regard của LHP Cannes cùng năm. Trong quá khứ, Sofia Coppola cũng từng tranh giải Cành cọ vàng với Marie Antoinette (2006). Chính vì vậy mà nhiều nhà phê bình tin tằng The Beguiled của cô sẽ xuất hiện tại Cannes năm nay, nhất là khi nó rất phù hợp với kế hoạch ra rạp của tác phẩm vào tháng 6 sắp tới. Đặc biệt, bộ phim có sự tham gia của một dàn diễn viên khá ấn tượng bao gồm Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Ferrell, Elle Fanning…



Beyond Words

Chưa được nhiều công chúng biết đến nhưng Urszula Antoniak là một cái tên đã được giới phê bình quan tâm trong nhiều năm qua với các tác phẩm như Nothing Personal (2009), Code Blue (2011)... Code Blue chính là bộ phim đã giúp nữ đạo diễn này chạm ngõ LHP Cannes. Và năm nay, cô hứa hẹn sẽ trở lại "tung hoành" với Beyond Words, bộ phim xoay quanh câu chuyện về một luật sư Phần Lan sống tại Berlin (Đức). Urszula Antoniak được đánh giá là một nhà làm phim tinh tế, giản dị nhưng cũng mang lại cho khán giả cực kỳ nhiều cảm xúc, vì thế mà Beyond Words đang được rất nhiều người mong chờ.

A Ciambra

Đạo diễn Jonas Carpignano được chú ý lần đầu tiên vào năm 2015 khi ra mắt bộ phim Mediterranea tại Cannes, tranh cử hạng mục Critics' Week. Trong năm nay, anh vừa hoàn thành xong A Ciambra, bộ phim được phát triển từ phim ngắn cùng tên do chính mình thực hiện trước đó. Dù thông tin về tác phẩm chưa được tiết lộ quá nhiều, nhưng khả năng A Ciambra xuất hiện tại Cannes năm nay cũng không hề kém, và nếu có, nó cũng hứa hẹn sẽ là chú ngựa ô xuất sắc của mùa giải này.



Claire’s Camera

Claire's Camera là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn người Hàn Quốc Hong Sang Soo và Isabelle Huppert, một trong những minh tinh huyền thoại nổi tiếng nhất của nước Pháp. Isablle Huppert từng hợp tác với Hong Sang Soo trong In Another Country, bộ phim từng tham gia tranh giải ở LHP Cannes năm 2012. Chính vì vậy mà giới phê bình quốc tế đã dự đoán Claire's Camera sẽ là bộ phim giúp đưa Hong Sang Soo trở lại đấu trường phim Cannes. Đặc biệt, bộ phim này cũng được ghi hình tại chính LHP Cannes diễn ra vào năm ngoái.

Happy End

Đây tiếp tục là một bộ phim được dự đoán sẽ tham gia Cannes 2017 và có sự góp mặt của Isabelle Huppert trong dàn diễn viên. Thực hiện bộ phim này không ai khác chính là Michael Haneke, người từng hai lần giành giải Cành cọ vàng với The White Ribbon năm 2009 và Amour năm 2012. Bên cạnh hai tên tuổi nói trên thì sự xuất hiện của diễn viên gạo cội Jean-Louis Trintignant cũng góp phần khiến cho tác phẩm trở nên có sức nặng và nhận được nhiều kỳ vọng cao hơn từ người hâm mộ.

How to Talk to Girls At Parties

Người hâm mộ đạo diễn John Cameron Mitchell, nhà làm phim từng sáng tạo ra Hedwig and the Angry Inch, đã phải đợi trong gần 7 năm để thưởng thức tác phẩm này của ông. Và How to Talk to Girls At Parties là tác phẩm mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng pha trộn với chất lãng mạn được chuyển thể từ truyện ngắn của Neil Gaiman.

Bộ phim này được xem là một ứng cử viên hoàn hảo để đưa vào danh sách những bộ phim trình chiếu trong hạng mục Cannes' Midnight. Bên cạnh đó, How to Talk to Girls At Parties còn gây chú ý vì có sự góp mặt của Nicolde Kidman và Elle Fanning.



The Third Murder

Bộ phim The Third Murder của đạo diễn Hirokazu Kore-eda được lên lịch ra mắt tại Nhật vào tận tháng 9.2017, điều đó có nghĩa là rất có thể khâu xử lý hậu kỳ và hoàn thiện của bộ phim này vẫn chưa thực hiện xong. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được việc các nhà phê bình dự đoán sự có mặt của nó tại LHP Cannes năm nay, bởi Hirokazu Kore-eda cũng là một "người quen" tại giải thưởng này.

Đạo diễn sinh năm 1962 này từng tham gia tranh giải Cành cọ vàng vào năm 2001 với phim Distance, năm 2004 với Nobody Knows, năm 2013 với Like Father, Like Son, năm 2015 với Our Little Sister. Và dù chưa từng chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất, ông cũng đã sở hữu cho riêng mình Giải thưởng từ Ban giám khảo với Like Father, Like Son năm 2013. The Third Murder của năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là một tác phẩm đầy bất ngờ mà ông mang lại cho khán giả.

Wonder Wheel

Cuối cùng, và cũng rất đáng chú ý, là Wonder Wheel của đạo diễn gạo cội Woody Allen. Với riêng ông, hai từ "người quen của Cannes" đôi khi vẫn còn chưa đủ, bởi không chỉ hầu hết các phim của Woody Allen đều được trình chiếu và tranh giải ở Cannes mà chúng còn từng ba lần được chọn để chiếu khai mạc LHP. Năm nay, Woody Allen hứa hẹn tiếp tục mang lại một bộ phim mang sắc màu cổ điển, được đặt trong bối cảnh New York thập niên 1950 với sự tham gia của Kate Winslet và Justin Timberlake.

Tiêu Thiên