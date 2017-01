Trung Quốc - The Mermaid (tựa Việt: Mỹ nhân ngư)

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Châu Tình Trì xoay quanh mối tình trắc trở nhưng hài hước giữa nàng người cá (Lâm Duẫn) và nhà đầu tư giàu có bất chấp thủ đoạn (Đặng Siêu), chứng minh Trung Quốc có thể tự sản xuất một ''bom tấn'' riêng mà không cần sự tham gia từ Hollywood.

Tác phẩm thu về 527 triệu USD và là bộ phim có doanh thu cao nhất Trung Quốc trong năm 2016. Ngoài Đặng Siêu và Lâm Duẫn, The Mermaid còn quy tụ dàn sao lớn của Hoa ngữ như La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm, Trương Vũ Kỳ…

Hàn Quốc - Train to Busan

Năm 2016, bộ phim mang đề tài xác sống đầu tiên của xứ kim chi - Train to Busan do Yeon Sang Ho đạo diễn đã tạo nên một cú hích lớn. Bộ phim do Gong Yoo, Jung Yu Mi, Ma Dong Seok… đóng vai chính thu về 80,5 triệu USD và dẫn đầu phòng vé xứ kim chi nhiều tuần liền, đó là chưa kể đến những kỷ lục mà Train to Busan đạt được ở Singapore, Hồng Kông, Việt Nam…

Nhật Bản - Your name

Có thể nói thế giới Anime quay về thời đại hoàng kim rực rỡ trong năm nay nhờ Your name. Câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa hai nhân vật chính bị tráo đổi cơ thể đã làm khán giả ùn ùn đến rạp, thu về khoảng 180 triệu USD tại Nhật. Nhờ đó, bộ phim về nhì trong danh sách các phim Nhật Bản thành công nhất mọi thời đại, sau Spirited away của đạo diễn Hayao Miyazaki. Giờ đây, điều mà Your name hướng đến không còn là các kỷ lục phòng vé nữa mà là giải thưởng Oscar 2017 hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Tây Ban Nha - A monster calls

Đạo diễn J.A.Bayona chọn quê hương Tây Ban Nha của mình là nơi đầu tiên ra mắt A monster calls và đồng hương của ông đã tích cực ủng hộ để giúp phim sở hữu 27,5 triệu USD doanh thu. Dựa trên tác phẩm văn học cùng tên xuất bản tại Anh năm 2011, A monster calls có nhân vật chính là cậu bé Conor (Lewis MacDougall) và con quái vật cây (Liam Neeson lồng tiếng). Phim từng được giới phê bình đánh giá tích cực khi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) và Tây Ban Nha hồi đầu tháng 10.

New Zealand - Hunt for the Wilderpeople

Bộ phim hài của đạo diễn Taika Waititi đã làm "điên đảo" phòng vé quê nhà New Zealand và “bỏ túi” 8,4 triệu USD rồi bất ngờ trở thành phim ăn khách nhất lịch sử nước này. Có một điều mà ít ai biết, New Zealand là một thị trường khá khó nhằn trong công cuộc tìm kiếm doanh thu cao của các bộ phim thậm chí là cả "bom tấn" đi chăng nữa. Điển hình là Rouge One: A Star Wars Story chỉ mới đạt hơn 2 triệu USD (tính đến hết ngày 25.12).

Hunt for the Wilderpeople có sự góp mặt nam tài tử gạo gội Sam Neill cùng diễn viên mới Julian Dennison, cũng khá “ăn nên làm ra” ở Úc với 8,35 triệu USD doanh thu.

Đức - Welcome to the Hartmanns

Chủ đề về cuộc khủng hoảng người tị nạn có vẻ không hợp đối với một bộ phim hài, nhưng Welcome to the Hartmanns lại diễn đạt điều đó một cách gần gũi và ấm áp, để thể hiện tất cả các khía cạnh của cuộc tranh luận căng thẳng mà không hề hướng sự tức giận về phía ai. Chính vì vậy, bộ phim đã lôi kéo phần lớn công chúng Đức đến rạp và thu về 23 triệu USD.

Mexico - Que Culpa Tiene el Nino

Lại thêm một bộ phim hài thành công ở nội địa. Trong Que Culpa Tiene el Nino, sao nữ sê-ri truyền hình đình đám How to get away with murder - Karla Souza hóa thân thành một cô gái trẻ dính bầu sau sự cố chuyện tình một đêm. Tác phẩm chiếm lấy vị trí phim có doanh thu cao nhất Mexico năm 2016 với 14,4 triệu USD.

Ý - Quo vado?

Những năm trở lại đây, Ý là nơi yếu thế nhất châu Âu khi bàn về doanh thu phòng vé nhưng trong năm 2016, người dân đã bắt đầu đổ xô đến rạp chiếu nhờ bộ phim hài địa phương mang tên Quo vado. Sản phẩm tinh thần mới nhất của đạo diễn Gennaro Nunziante có vốn đầu tư 10,5 triệu USD và nhanh chóng phá vỡ tất cả các kỷ lục doanh thu trước đó của đất nước hình chiếc ủng. Chỉ qua 3 ngày, Quo vado? mang về 24,3 triệu USD - gần bằng doanh thu của Rouge One: A Star Wars Story trong 3 tuần ở đây.

Bộ phim cuối cùng chạm mốc 72,6 triệu USD ở quê hương tháp nghiêng Pisa và dẫn đầu Top phim tiêu biểu nhất trong lịch sử nước Ý.

Iceland - The oath

Khác với các quốc gia trên, người dân Iceland không mặn mà lắm với thể loại hài mà lại đổ xô đi xem phim tâm lý kinh dị The oath. Người hùng đất nước Ireland - ông Baltasar Kormakur, nổi tiếng ở Hollywood với các phim Contraband, 2Guns, Everest chịu trách nhiệm đạo diễn, viết kịch bản, nhà sản xuất và thể hiện luôn vai nam chính trong phim.

Na Uy - The king’s choice

Bộ phim có bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai kể về cuộc xâm lược của Đức vào Na Uy năm 1940 chính thức kết thúc phòng vé năm 2016 của quốc gia Bắc Âu bằng vị trí đầu tiên cùng 8,8 triệu USD doanh thu. Sản phẩm của đạo diễn Erik Poppe còn là ứng cử viên đầy tiềm năng của Oscar lần thứ 89 hạng mục Phim nước ngoài xuất nhất.

