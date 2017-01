Những bộ phim tiểu sử thú vị nhất năm 2017

Thời gian gần đây, phim tiểu sử đang nổi lên như một trào lưu của điện ảnh, khi lần lượt rất nhiều bộ phim phác họa chân dung cuộc đời và sự nghiệp của những nhân vật có thật trong lịch sử được sản xuất tại Hollywood.



Có thể kể đến những bộ phim gây được tiếng vang trong thời gian vừa qua như The Danish Girl (Cô gái Đan Mạch), Trumbo (Nhà biên kịch Trumbo), Sully (Cơ trưởng Sully) hay Bridge of Spies (Người đàm phán). Sau một năm, có vẻ như trào lưu này vẫn chưa “hạ nhiệt” khi các nhà làm phim tại Hollywood tiếp tục tung ra những bộ phim tiểu sử chất lượng.

American Made

American Made đánh dấu sự trở lại hợp tác của siêu sao điện ảnh Tom Cruise và đạo diễn Doug Liman kể từ sau “bom tấn” Edge of Tomorrow.

Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Barry Seal (Tom Cruise), một tay buôn lậu ma túy có tiếng ở Mỹ và là phi công lái máy bay được CIA chiêu mộ làm một nhiệm vụ ngầm lớn nhất trong lịch sử xứ cờ hoa.

Trong quá trình sản xuất phim, một sự cố đáng tiếc xảy ra trên phim trường khi chiếc máy bay được sử dụng làm đạo cụ đã bất ngờ bị rơi khi đang bay lượn trên không trung. Vụ việc đã làm hai phi công ngồi trong buồng lái tử vong và một người bị thương nặng. Tom Cruise trước đó cũng đã tham gia quá trình huấn luyện để có thể trực tiếp cùng điều khiển máy bay, nhưng may mắn là nam tài tử đã không ở trên máy bay trong thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngoài Tom Cruise, American Made còn có sự tham gia của Sarah Wright, Domhnall Gleeson và Jayma Mays.

Christopher Robin

Đây là tên gọi tạm thời cho dự án điện ảnh về cuộc đời của nhà văn A.A. Milne, cha đẻ của cuốn truyện về chú gấu Pooh nổi tiếng trong Winnie the Pooh.

Hiện thông tin về bộ phim vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Tờ The Guardian cho biết đây rất có thể sẽ là tác phẩm kể lại quá trình sáng tác nên cuốn truyện độc đáo này của A.A. Milne, dựa vào nguồn cảm hứng bất tận là đứa con trai Christopher Robin của ông.

Phim do Simon Curtis, người nổi tiếng với tác phẩm My Week with Marilyn làm đạo diễn. Nam diễn viên Domhnall Gleeson và ngôi sao của Suicide Squad Margot Robbie vào vai cặp vợ chồng A.A. Milne và Daphne de Sélincourt.

Bộ phim đã được bấm máy vào tháng 9 năm ngoái và đang trong quá trình hoàn tất khâu hậu kỳ.

Felt

Bộ phim tiểu sử đầu tiên làm về cuộc đời của cựu điệp viên FBI nổi tiếng Mark Felt được hứa hẹn sẽ là tác phẩm mang lại một góc nhìn hoàn chỉnh về “viên tình báo nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ”.

Felt kể lại câu chuyện hấp dẫn của cựu Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ Mark Felt hay còn có biệt danh là Deep Throat, người trong thời gian dài đã cung cấp cho hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein những tài liệu "động trời" về vụ Watergate vào năm 1974. Đây chính là bê bối nghe lén khiến Tổng thống Richard Nixon sau đó phải từ chức. Hơn 30 năm sau, Mark mới chịu tiết lộ ông chính là Deep Throat bí ẩn bấy lâu nay.

Bên cạnh đó, bộ phim còn cho thấy những khía cạnh đấu tranh nội tâm, hi sinh gia đình, tự do, nghề nghiệp, để bảo vệ công lý đến phút cuối của người đàn ông đã đi vào lịch sử này.

Phim có sự tham gia của của nam diễn viên hành động đình đám Liam Neeson, nữ diễn viên Diane Lane vào vai vợ Mark Felt và Maika Monroe vào vai con gái của cặp đôi.

The Greatest Showman

Vốn không muốn bị “đóng đinh” trong vai diễn người sói, nam diễn viên Hugh Jackman quyết định chứng minh cho khán giả thấy diễn xuất đa dạng của mình bằng việc góp mặt trong bộ phim nhạc kịch mang tên The Greatest Showman.

Trong phim, anh vào vai Phineas Taylor Barnum là một nghệ sĩ trình diễn, nhà giải trí Mỹ, người sáng lập gánh xiếc Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, người có một cuộc sống đầy phiêu lưu và mạo hiểm trong những năm thế kỉ 19. Trong khi đó, người đẹp Rebecca Ferguson hóa thân vào vai nữ ca sĩ Jenny Lind đến từ Thụy Điển, người mà Barnum yêu say đắm.

Ngoài ra phim có sự tham gia của nam diễn viên Zac Efron, ngôi sao thành danh từ bộ phim nhạc kịch nổi tiếng High School Musical. Phim do Michael Gracey đạo diễn và Bill Condon viết kịch bản.

Polka King

Polka King là tác phẩm dựa trên cuốn tư liệu The Man Who Would Be Polka King của Joshua Brown and John Mikulak về cuộc đời thăng trầm của Jan Lewan, một vũ công trình diễn người Mỹ gốc Ba Lan, ấp ủ ước mơ thành lập một dàn nhạc của riêng mình.

Sau quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, Jan cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng và gặt hái được nhiều danh tiếng. Trong lúc sự nghiệp đang đi lên, ông lại vướng vào một vụ làm ăn thua lỗ và lừa tiền của rất nhiều nhà đầu tư. Sau đó Jan Lewan tuyên bố phá sản và bị bắt trong khi vẫn mang món nợ hàng triệu USD.

Cây hài mũm mĩm của điện ảnh Mỹ Jack Black đảm nhận vai chính. Tác phẩm sẽ được ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Sundance vào ngày 22.1 tới.

Professor and the Madman

Đây là bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của hai tên tuổi gạo cội của điện ảnh Mỹ là Mel Gibson và Sean Penn. Trong phim, cả hai sẽ vào vai hai nhà khoa học đã làm thay đổi nền ngôn ngữ thế giới với việc biên soạn ra cuốn từ điển Oxford.

Đây là dự án được Mel Gibson ấp ủ gần 20 năm. Năm 1998, ông mua bản quyền tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Simon Winchester có nhan đề The Surgeon of Crowthorne kể về câu chuyện của Giáo sư James Murray, một nhà ngôn ngữ học tài năng, người đã biên soạn cuốn từ điển tiếng Anh Oxford vào năm 1857.

Mel Gibson vào vai James Murray, người đã có công lớn trong việc hình thành nên cuốn từ điển được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Người đồng nghiệp Sean Penn hóa thân vào nhân vật tiến sĩ W.C Minor, một bác sĩ phẫu thuật trong quân đội, gã tâm thần bị tống vào tù vì tội giết người và cũng là nhân vật có đóng góp lớn vào quyển từ điển với hơn 10.000 từ vựng.

Professor and the Madman do biên kịch kiêm đạo diễn Farhad Safinia chỉ đạo và được phát hành bởi hãng phim Voltage Picture.

Rebel in the Rye

Rebel In The Rye là bộ phim tiểu sử mới về nhà văn nổi tiếng J. D. Salinger, tác giả tiểu thuyết ăn khách Bắt trẻ đồng xanh (Catcher In The Rye).

Xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ năm 1951, Bắt trẻ đồng xanh trở thành một hiện tượng văn học gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi việc sử dụng ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và quan điểm về tình dục của những người trẻ tại nước Mỹ. Holden Caulfield, nhân vật chính của Bắt trẻ đồng xanh đã trở thành hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ lúc bấy giờ.

Vai diễn J. D. Salinger do nam diễn viên Nicholas Hoult đảm nhận. Nam diễn viên nổi tiếng với vai dị nhân Beast trong X-Men, trong các phim Jack The Giant Slayer và Mad Max: Fury Road.

Stan and Ollie

Bộ phim xoay quanh câu chuyện có thật của bộ đôi “số 10” nổi tiếng của màn ảnh cũng như sân khấu kịch thế giới từ những năm 1920 Stan Laurel và Oliver Hardy (Laurel và Hardy)

Tác phẩm tập trung vào sự kiện diễn ra vào những năm cuối đời của Hardy, khi cặp đôi tham gia biểu diễn ở Anh cùng những câu chuyện cay đắng đằng sau những vinh quang mà bộ đôi nghệ sĩ nổi tiếng phải trải qua.

Nam diễn viên Steve Coogan và John C. Reilly lần lượt thủ vai Stan Laurel và Oliver Hardy. Phim được chấp bút bởi biên kịch Jeff Pope và do Jon S. Baird làm đạo diễn.

War Machine

Phim dựa trên tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Michael Hastings - The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan, là những sự kiện có thật về cuộc đời của tướng Stanley McChrystal, người chỉ huy cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan vào năm 2009.

Ngôi sao sáng nhất của bộ phim không ai khác chính là nam diễn viên Brad Pitt. Anh không chỉ đảm nhiệm vai chính mà còn kiêm luôn vai trò nhà sản xuất của bộ phim. Ngay từ khi lên kế hoạch sản xuất, War Machine đã được hãng Netflix mua bản quyền phát hành với kinh phí lớn nhất từ trước đến nay là 30 triệu USD, vừa chiếu rạp và phát độc quyền cho thuê bao Netflix.

Thiên Minh