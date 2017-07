Cha In Pyo - Shin Ae Ra

Đôi nghệ sĩ kỳ cựu gặp nhau lần đầu tiên khi cùng tham gia bộ phim All my love for you (Tình anh trao em) năm 1994. Thế nhưng lúc bấy giờ, nam tài tử lại có tin đồn tình ái với bạn diễn khác. Tháng 3.1995, họ tuyên bố kết hôn khiến công chúng hết sức ngạc nhiên. Gần đây, Cha In Pyo đang chuẩn bị ''tấn công'' Hollywood với vai trò nhà sản xuất và diễn viên, còn Shin Ae Ra vẫn làm tròn bổn phận người vợ khi luôn đứng sau hỗ trợ chồng trong mọi việc.

Choi Soo Jong - Ha Hee Ra

Tương tự như đôi đồng nghiệp bên trên, chuyện tình của Choi Soo Jong và Ha Hee Ra bắt đầu từ một bộ phim và kết thúc bằng cuộc sống gia đình đầm ấm. Cặp đôi kết hôn năm 1993 và có với nhau hai con. Họ được xem là đôi vợ chồng mẫu mực trong làng giải trí châu Á.

Jang Dong Gun - Go So Young

Jang Dong Gun và Go So Young quen biết nhau khi hợp tác trong Love wind love song công chiếu năm 1999. Tuy nhiên, họ làm bạn nhiều năm trời mới bắt đầu phát triển tình yêu vào năm 2007 và đến năm 2010, hôn lễ của cặp đôi diễn ra một cách cực kỳ xa hoa. Hơn 6 năm sau ngày cưới, họ đã có hai con: một trai, một gái.

Yeon Jung Hoon - Ha Ga In

Một trong số nhan sắc hàng đầu xứ kim chi - Han Ga In kết hôn sớm khi mới 23 tuổi với bạn diễn Yeon Jung Hoon trong Yellow handkerchief (Khăn tay vàng). Trải qua hơn 10 năm bên nhau và vượt lên bao sóng gió như việc sảy thai hồi năm 2014, họ vẫn tay trong tay hạnh phúc và đang chăm sóc cô con gái mới sinh năm ngoái.

Ryu Soo Young - Park Ha Sun

Cả hai hóa thân thành một cặp đôi đã đính hôn trong bộ phim truyền hình Two weeks phát sóng năm 2013 và không lâu sau khi phim kết thúc, Ryu Soo Young - Park Ha Sun cũng tiết lộ chuyện hẹn hò. Ngày 22.1 năm nay, họ chính thức “về chung một nhà” trong một đám cưới riêng tư với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết.

Park Si Eun - Jin Tae Hyun

Không chỉ một mà Park Si Un cùng Jin Tae Hyun còn đóng chung đến hai phim truyền hình là Pure pumpkin flower (2010) và Hold my hand (2013). 4 năm sau khi hẹn hò, người đẹp phim Người tình ánh trăng lên xe hoa với bạn trai kém 1 tuổi vào tháng 7.2015.

Ji Sung - Lee Bo Young

Ji Sung và Lee Bo Young là trường hợp khá kỳ lạ trong danh sách này khi chàng là nam chính còn nàng lại chỉ là nữ phụ trong phim Save the last dance for me (2004). Dù không nên duyên trong tác phẩm, nhưng ngoài đời, họ là cặp đôi nghệ sĩ quyền lực nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Công khai tình cảm năm 2007, kết hôn tháng 9.2013 và đến năm 2015, đôi vợ chồng đã là cha mẹ của một bé gái đáng yêu.

Choi Won Young - Shim Yi Young

Chỉ đóng vai phụ trong A Hundread years’s inheritance nhưng Choi Won Young và Shim Yi Young đã trở thành tiêu điểm của tác phẩm với chuyện “phim giả tình thật” của mình. Sau thành công của The Heirs năm 2013, nam diễn viên họ Choi quyết định “rước nàng về dinh” dù mới hẹn hò chưa được 1 năm. Không lâu sau anh lên chức bố với con gái ra đời vào tháng 6.2014.

In Gyo Jin - So Yi Hyun

Giống Park Si Un - Jin Tae Hyun, In Gyo Jin cùng So Yi Hyun làm việc chung trong hai phim là Aeja’s older sister, Minja (2008) và Happy ending (2012). Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2014 và chào đón con gái đầu lòng hồi tháng 12.2015.

Ki Tae Young - Eugene

Từ thời còn là thành viên nhóm nhạc nữ S.E.S đình đám, Eugene đã trở thành người yêu trong mộng của nhiều chàng trai. Vì thế, khi cô tuyên bố sẽ đeo nhẫn cưới cùng Ki Tae Young - bạn diễn trong Creating destiny (2009), không ít người đã rất ghen tị với anh. Cả hai giờ đây còn là hình mẫu phụ huynh lý tưởng khi cho thấy cách giáo dục con gái Rohee trên chương trình The return of Superman.

Han Jae Suk - Park Sol Mi

Cả hai bắt đầu hẹn hò sau khi phải lòng nhau trên phim trường The great merchant (2010). 3 năm sau, Han Jae Suk và Park Sol Mi tổ chức hôn lễ hoành tráng để đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời của mình. Hiện đôi nghệ sĩ đang hạnh phúc cùng hai người con đủ nếp đủ tẻ.

Lee Chun Hee - Jun Hye Jin

Cặp đôi gặp nhau trên phim trường Smile, you (2009) và nhanh chóng tiến đến hôn nhân năm 2011 sau khoảng thời gian hơn 1 năm hẹn hò. Đám cưới của Lee Chun Hee và Jun Hye Jin thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi cô dâu chú rể đều rất được yêu mến mà còn vì “Yêu tinh” Gong Yoo đảm nhận vai trò MC của buổi lễ. Hiện nay, chàng “lọ lem” của chương trình Family outing đã là bố của một cô con gái 6 tuổi.

Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun

Cặp vợ chồng sở hữu nhan sắc thuộc hàng top xứ kim chi xảy ra “phim giả tình thật” khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Blood. Dù lượng người xem tác phẩm rất thấp nhưng phim lại là cầu nối hoàn hảo giúp hai người nên duyên. Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun trở thành vợ chồng trong một đám cưới đơn giản vào tháng 5.2016.

Lee Sang Woo - Kim So Yeon

Kim So Yeon và Lee Sang Woo gặp nhau khi cùng tham gia phim Happy Home vào tháng 9.2016. Sau khi phim kết thúc, cả hai vui vẻ công khai tình cảm và nhanh chóng tuyên bố kết hôn trong sự chúc phúc của khán giả. Hôn lễ của cặp đôi đã được tổ chức vào ngày 9.6 vừa qua. Hiện họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee

Đầu tháng 5, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee gây chấn động khi tuyên bố đã trở thành vợ chồng hợp pháp dù nam diễn viên mới chia tay bạn gái cũ Jiyeon chưa đầy 1 tháng. Thậm chí, anh còn hào hứng bật mí vợ sắp cưới đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Bất chấp chỉ trích từ công chúng, cặp đôi bạn diễn The gentlemen of Wolgyesu tailor shop cho biết sẽ kết hôn trong nửa cuối năm nay.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Và tin bất ngờ nhất làng giải trí xứ Hàn từ đầu năm đến nay: chuyện kết hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Trong suốt khoảng thời gian Hậu duệ mặt trời phát sóng và đến tận cuối tháng 6 vừa qua, tình cảm của hai diễn viên chính luôn là đề tài nóng trên khắp các mặt báo. Luôn giữ im lặng và phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò, nhưng đôi Song - Song quyết định tạo nên một “cú nổ” lớn khi thông báo thẳng việc sẽ kết hôn vào tháng 10.2017. Đây chắc chắn sẽ là hôn lễ được chờ đợi nhất cuối năm nay của làng giải trí Hàn Quốc và cả châu Á.

