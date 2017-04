Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs) là một trong ba tác phẩm hiếm hoi trong lịch sử điện ảnh chiếm trọn 5 giải Oscar quan trọng nhất bao gồm giải Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn, Nam và Nữ diễn viên chính và Kịch bản xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 1992. Hai phim còn lại là It Happened One Night (1934) và One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975).



Với vị trí khiêm tốn của dòng phim kinh dị trong lịch sử gần 90 năm của giải thưởng Oscar thì thành công của Sự im lặng của bầy cừu càng trở nên có giá trị. Được đầu tư kinh phí chỉ vỏn vẹn 19 triệu USD, phim mang về hơn 272 triệu USD tiền vé trên toàn cầu, là nền tảng cho hàng loạt phim tiếp theo, phim ngoại truyện và các sê ri truyền hình về sau.

Sự im lặng của bầy cừu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Harris. Cốt truyện xoay quanh ba nhân vật chính. Clarice Starling, một nhân viên tập sự của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phải đấu trí với Hannibal Lecter, một thiên tài đồng thời là một kẻ khát máu đúng nghĩa, với hi vọng trí thông minh của Hannibal sẽ giúp cơ quan điều tra tìm kiếm tung tích của tên giết người hàng loạt.

Đạo diễn Jonathan Demme, người vừa qua đời ở tuổi 73 vì căn bệnh ung thư thực quản, vào năm đó đã vượt lên trên các tên tuổi lừng danh như Oliver Stone (JFK), Ridgley Scott (Thelma & Louise), John Singleton (Boyz n the Hood) và Barry Levinson (Bugsy) để giành tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Để tri ân những đóng góp vĩ đại của nhà làm phim tài ba đối với nền điện ảnh thế giới, mới đây tạp chí People đã xuất bản một bài báo tiết lộ những điều ít người biết về quá trình gian nan để thực hiện nên tác phẩm kinh dị để đời này.

Để mang tới những thước phim chân thật nhất, Jonathan Demme đã trải qua nhiều tháng liền “ăn, ngủ” không chỉ cùng ê kíp làm phim mà còn với những đặc vụ “xịn” của FBI để tích lũy kiến thức về tội phạm.

Jonathan đã phải nghiên cứu rất nhiều từ những kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ như Ed Gein (1906 - 1984), Ted Bundy (1946 - 1989), từ việc tìm hiểu về đời sống, chỗ ăn, ở cho đến cách thức giết người của những tên tội phạm. Thêm vào đó, ông và các diễn viên phải trải qua quãng thời gian khá dài tại Trung tâm huấn luyện thuộc trụ sở FBI ở bang Virginia để học hỏi thêm những kinh nghiệm cần thiết.

Nữ diễn viên Jodie Foster, người thủ vai sinh viên thực tập tại FBI có tên Clarice Starling, thú nhận trong bài phỏng vấn năm 1991 trên tờ New York Times rằng cô cảm thấy bị “rối loạn” bởi bối cảnh tăm tối của câu chuyện.

Để nắm rõ bản chất nhân vật cũng như phong thái của một đặc vụ FBI, Jodie Foster nhờ cậy tới sự giúp đỡ của Mary Ann Krause, nhân viên điều tra đặc biệt tại trụ sở Virginia.

“Chúng tôi đã đi ăn tối cùng nhau. Và ấn tượng của tôi về Jodie là cô ấy rất chăm chú lắng nghe và học hỏi. Cô ấy thật sự có dáng dấp của một nữ đặc vụ FBI”, Mary Ann Krause cho biết.

“Tôi luôn giữ cho mình phong thái chuyên nghiệp trước mọi người. Nhưng áp lực công việc nhiều khi vượt quá sức chịu đựng và tôi đã trốn trong xe, ngồi khóc một mình. Rồi tôi thấy Jodie có một cảnh ngồi khóc trong xe, cô ấy khóc thật sự. Và tôi nghĩ cô ấy thật giống mình”, Mary chia sẻ thêm.

Trong khi đó, diễn viên Scott Glenn, người đóng vai viên cảnh sát FBI Jack Crawford trong phim nhớ về vai viên của mình: “Tôi đã đánh mất đi sự ngây thơ trong con người mình. Tôi đã trải qua những giấc mơ không hề dễ chịu sau những gì tôi chứng kiến ở đó”.

Thành công của bộ phim cũng không thể thiếu vắng sự góp mặt của Anthony Hopkins, người đóng vai bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter, một kẻ tuy ngồi sau song sắt nhà tù nhưng lại khiến tất cả đặc vụ FBI đều ớn lạnh.

Trước khi bấm máy, nhiều ngôi sao hạng A đã được nhắm cho vai bác sĩ điên loạn Hannibal Lecter. Tuy nhiên, đạo diễn Jonathan cho rằng nếu để một tên tuổi lớn thủ vai này thì khán giả chỉ chú ý vào ngôi sao, khiến cốt truyện của bộ phim trở nên mờ nhạt. Ông quyết định chọn Anthony Hopkins, lúc bấy giờ chỉ là một diễn viên sân khấu người Anh ít được biết tới.

Dù khá tin tưởng Anthony nhưng những gì mà nam diễn viên thể hiện đã vượt ngoài sự mong đợi của đạo diễn. “Anh ấy luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt to và không hề chớp. Sự nhập vai của Anthony khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để lột tả câu chuyện”, nhà làm phim 73 tuổi từng nói.

Quả thật, những ai xem phim này đều bị ám ảnh bởi đôi mắt điên loạn, giọng nói âm u và bỗng chốc lại khè một tràng cười mang dại của vị bác sĩ ghê gớm này. Không ngạc nhiên khi vai diễn Hannibal Lecter do Anthony Hopkins thủ diễn đã được Viện phim Mỹ bình chọn là vai phản diện số một của màn ảnh rộng.

Mặc dù nội dung của bộ phim khá nặng nề, u ám nhưng Jonathan Demme luôn khuyến khích các thành viên trong đoàn phim giữ được không khí thoải mái và phấn chấn. “Tất cả chỉ là một trò đùa thôi. Chúng tôi đều tự nhủ bản thân như vậy. Đoàn phim vẫn ăn thịt cừu và thậm chí còn lập kế hoạch chơi trò chơi lấy cảm hứng từ nhân vật giết người trong phim”, nữ diễn viên Brooke Smith chia sẻ.

Trải qua hơn 25 năm, Sự im lăng của bầy cừu vẫn luôn mang lại nỗi ám ảnh cho những tín đồ đam mê thể loại kinh dị xen lẫn tâm lý tội phạm. Sau sự ra đi của đạo diễn Jonathan Demme vào ngày 26.4 vừa qua tại nhà riêng ở New York, tác phẩm được gợi nhớ lại như một điểm sáng không chỉ trong sự nghiệp của ông hay bất kỳ cá nhân nào trong đoàn phim mà còn là di sản của điện ảnh nhân loại.

Thiên Minh