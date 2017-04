1. Tom and Jerry đã được 77 tuổi



Tập phim đầu tiên của Tom and Jerry mang tên Puss Gets the Boot được ra rạp vào ngày 10.3.1940. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã ra đời được 77 năm.

2. Cha đẻ của Tom and Jerry là ai?

Hai nhà sản xuất phim truyền hình của hãng MGM là William Hanna và Joseph Barbera chính là người đầu tiên đã lên ý tưởng và sản xuất ra bộ phim hoạt hình này. Hanna và Barbera viết kịch bản kiêm đạo diễn cho 114 tập phim Tom and Jerry tại xưởng phim MGM trong thời gian từ năm 1940 đến năm 1957.

Và cũng chỉ có những tập phim vào những thập niên 1940-1960 của cặp đôi đồng sản xuất này là được các nhà phê bình và khán giả đánh giá cao. Những bản làm lại, hoặc sản xuất sau này được cho là không đặc sắc như bản gốc.

3. Tên gốc của Tom là Jasper và Jerry là Jinx

Thuở mới ra đời, chú mèo Tom có tên là Jasper đuổi theo con chuột tinh quái Jinx. Sau đó ê kíp làm phim đã có cuộc thi nội bộ để đặt tên lại cho hai nhân vật, họa sĩ phim hoạt hình John Carr đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 USD khi đề xuất tên gọi Tom and Jerry.

4. Phim hoạt hình ngắn đoạt được nhiều giải Oscar nhất Phiên bản gốc của Tom and Jerry đã 13 lần được đề cử và 7 lần đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Tom and Jerry cũng là phim hoạt hình đoạt nhiều giải Oscar nhất tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, năm 2000, tạp chí Time công bố Tom and Jerry là một trong những chương trình truyền hình hay nhất mọi thời đại 5. Tom and Jerry từng bị chỉ trích là phim hoạt hình khuyến khích bạo lực Theo một thống kê trong 163 tập phim, Jerry đã giành chiến thắng 123 lần còn Tom giành chiến thắng chỉ 8 lần. Có 32 lần cả hai bắt tay nhau để chiến đấu với nhân vật khác với 20 lần giành chiến thắng và 12 lần thất bại. Và 5 là số lần mà Tom đã chết đi sống lại. Thật khó để lí giải sức hút lạ kì của một bộ phim mà cả hai nhân vật mèo và chuột cố giết nhau bằng nhiều hình thức tàn bạo nhất có thể: chặt đuôi, ném bom, đập đầu… Thời điểm bộ phim mới ra đời đã bị một số bậc phụ huynh cho là truyền bá tư tưởng bạo lực cho trẻ em.

6. Tom and Jerry từng vướng nghi án phân biệt chủng tộc

Tom and Jerry bị chỉ trích thậm tệ khi xuất hiện hình ảnh các nhân vật trong phim khi bị cháy là biến thành tạo hình tóc xoăn, môi dày và da đen. Mặc khác nhân vật người giúp việc là người da màu cũng khiến tác phẩm bị lên án là phân biệt chủng tộc.

7. Có một tình bạn giữa Tom và Jerry

Dù trong cả hàng trăm tập phim, Tom và Jerry đều coi nhau là kẻ thù và thường xuyên rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ. Nhưng trong một tập phim trình chiếu năm 1975, cả hai đã trở thành bạn bè. Họ đã cùng nhau đi du lịch thế giới, chơi thể thao và chia sẻ mọi điều với nhau như những người bạn thân thiết.

8. Tom and Jerry và các phiên bản khác nhau

Bộ phim hoạt hình Tom and Jerry vẫn tiếp tục sản xuất cho đến tận ngày nay với nhiều phiên bản khác nhau. Có thể kể đến những phiên bản sau này như Tom and Jerry Show (1975 - 1977), The Tom and Jerry Comedy Show (1980 - 1982), Tom and Jerry Kids (1990 - 1994), Tom and Jerry Tales (2006 - 2008) và The Tom and Jerry Show (2014 đến nay).

Hiện tại, hai phiên bản Tom and Jerry Tales và Tom and Jerry Show được sản xuất bởi hãng Wanner Bros. đang được phát hành trên POPS Kids Việt Nam.

Hồng Nhi

Nguồn chụp màn hình