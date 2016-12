Sau đây là 10 ca khúc phổ biến cũng như có sức ảnh hưởng nhất của George Michael cùng ban nhạc Wham! do tờ Entertainment Weekly sắp xếp theo thứ tự thời gian ra mắt:



1. Wake Me Up Before You Go-Go (1984)

Ca khúc được phát hành vào tháng 5.1984 đã nhanh chóng trở thành hit nổi tiếng tại Anh. Đây cũng là bài hát tạo nên bước đột phá quan trọng và mở đường cho George Michael nói riêng và bộ đôi Wham! nói chung thâm nhập vào thị trường âm nhạc Mỹ nhờ giai điệu và hình ảnh vui nhộn của MV.

Năm 2015, Wake Me Up Before You Go-Go được khán giả Anh quốc bình chọn là một trong những ca khúc thập niên 1980 được yêu thích nhất mọi thời đại. Sức ảnh hưởng của nhạc phẩm lớn tới nỗi rất nhiều bộ phim đã sử dụng Wake Me Up Before You Go-Go làm nhạc nền. Mới nhất chính là tác phẩm hoạt hình 18+ Sausage Party phát hành trong năm nay.

2. Careless Whisper (1984)

George Michael đã manh nha sự nghiệp solo của mình với ca khúc đình đám Careless Whisper dù trong thời gian này anh vẫn còn là thành viên của Wham!.

Giai điệu trữ tình mở đầu bằng tiếng kèn saxophone nổi tiếng ra đời giữa thập niên 1980 từng mê hoặc bất cứ ai lần đầu nghe tới bản nhạc bất hủ này. Bài hát được phát hành ở 25 quốc gia và tiêu thụ được 6 triệu bản, trở thành ca khúc thành công về mặt thương mại nhất lúc bấy giờ.

3. Last Christmas (1984)

Dường như 1984 là một năm rất thành công của George Michael khi anh liên tiếp cho ra đời những bản hit thành công trên toàn thế giới. Không ai ngờ rằng ca khúc mới tinh Last Christmas được phát trên các đài phát thanh tại Anh vào một ngày cận Giáng sinh năm 1984 sẽ trở thành bản nhạc không thể thiếu mỗi khi dịp lễ đặc biệt cuối năm đến.

Sau này đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện lại ca khúc bất hủ của George Michael như Whigfield, Hilary Duff, Ashley Tishdale, Cascada, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen... Nhưng chắc chắn khán giả khó lòng quên được bản gốc do Wham! trình bày.

4. Faith (1987)

Ngay sau khi Wham! tan rã vào năm 1987, tưởng chừng như George Michael sẽ phải loay hoay tìm hướng đi cho mình thì anh bất ngờ tung ra album solo đầu tay mang tên Faith. Đây chính là sản phẩm giúp George Michael đạt được giải Album xuất sắc nhất năm tại Grammy 1989.

Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến ca khúc chủ đề cùng tên. Theo tạp chí Billboard, đây là đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 1988 nhờ giai điệu bắt tai, vui nhộn và phóng khoáng của phong cách Rock ‘n’ Roll.

5. I want your sex (1987)

I want your sex nằm trong album đầu tay Faith là ca khúc nổi như cồn trong những năm cuối thập niên 1980. Bài hát có cái nhìn táo bạo về chuyện tình dục đã thu hút hút được sự quan tâm của giới trẻ. Tuy nhiên, vì I want your sex được phát hành vào thời điểm đại dịch AIDS đang bùng phát mạnh mẽ nên đã bị nhiều đài phát thanh Mỹ từ chối phát sóng. Bài hát cũng bị cấm phát vào ban ngày tại Anh.

Dù là một ca khúc nổi tiếng và mang lại tên tuổi cho George Michael nhưng I want your sex lại bị chính “cha đẻ” hắt hủi. George không bao giờ biểu diễn lại bài hát này kể từ khi tour diễn Faith World Tour kết thúc vào tháng 7.1989.

6. Father Figure (1988)

Father Figure là một ca khúc tuyệt vời nữa từ album Faith. Nội dung của bài hát nói về tình yêu lãng mạn của một người đàn ông muốn làm tất cả dành cho người phụ nữ mà anh yêu. Video ca nhạc của bài hát có sự diễn xuất của siêu mẫu kỳ cựu Tania Coleridge đã giành được giải thưởng Đạo diễn MV xuất sắc nhất tại MTV Video Music Awards 1988.

Đây cũng là một trong những bài hát được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh tại Anh.

7. Freedom! 90 (1990)

Freedom! 90 ra đời vào thời điểm George Michael đang chịu nhiều áp lực từ sự nổi tiếng. Thời gian này, anh đang muốn thoát ra khỏi thành công trong quá khứ đã gắn liền nhóm nhạc Wham! và tự khẳng định mình trên con đường solo chuyên nghiệp với một phong cách toàn toàn mới.

Điều đặc biệt của MV Freedom! 90 là George Michael không trực tiếp xuất hiện trong clip minh họa mà thay vào đó là 5 siêu mẫu rất nổi tiếng lúc bấy giờ là Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington và Cindy Crawford đứng trước máy quay và nhép theo lời bài hát.

George Michael cũng từng biểu diễn bản hit này tại lễ bế mạc thế vận hội Olympic London năm 2012.

8. Don’t Let the Sun Go Down on Me (1991)

Đây thực chất là ca khúc do Elton John sáng tác vào năm 1974. Năm 1985, tại sự kiện Live Aid, George từng biểu diễn Don’t Let the Sun Go Down on Me với màn đệm đàn điêu luyện của Elton John. Vì quá yêu thích ca khúc này, anh đã quyết định phát hành nó dưới dạng đĩa đơn và ca khúc nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh và Mỹ.

9. Outside (1998)

Outside nằm trong album tổng hợp Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael được phát hành 6 tháng sau khi George bị bắt vì tội có hành vi tình dục thiếu đứng đắn trong một toilet công cộng tại California, Mỹ và là nguyên nhân dẫn đến chuyện George Michael thừa nhận mình là người đồng tính.

MV của Outside chứa đựng hàng loạt hình ảnh người đồng tính âu yếm nhau giữa nơi công cộng và có ý thách thức, chế giễu chính quyền.

10. Let Her Down Easy (2014)

Đây là ca khúc nổi bật trong Symphonica, album cuối cùng của sự nghiệp George Michael, phát hành năm 2014. Ban đầu, bài hát được thu âm bởi ngôi sao nhạc pop Terence Trent D’Arby vào năm 1993.

Let Her Down Easy có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của một bản tình ca da diết kết hợp với giọng hát ngọt ngào của George đã hạ gục trái tim khán giả mỗi khi xem anh biểu diễn trực tiếp.

Thiên Minh