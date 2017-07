Dea Goesti Rizkita (Indonesia)

Dea Goesti Rizkita Koswara đến từ Bandung, Indonesia. Chân dài sinh năm 1993 là một người mẫu chuyên nghiệp trước khi giành Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Indonesia năm 2017. Cô sẽ đại diện cho Indonesia trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tháng 10 tại Việt Nam.

Shwe Eain Si (Myanmar)

Shwe Eain Si tham gia Miss Myanmar 2016 hồi tháng 10 năm ngoái và giành danh hiệu Á hậu 1. Cô gái sở hữu gương mặt sắc sảo, cá tính cùng mái tóc dài đen bóng là đại diện cho đất nước Đông Nam Á tại Miss Grand International 2017.

Elizabeth Durado Clenci (Philippines)

Philippines luôn là đối thủ rất mạnh tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế và Elizabeth Durado Clenci là thí sinh được chọn rất kỹ lưỡng sau khi giành vương miện Miss Grand Philippines năm 2017. Cô lai hai dòng máu Rumani và Philippines, lớn lên ở Úc. Ngoại ngữ là thế mạnh của cô gái sinh năm 1991.

Xuejiao Chen (Trung Quốc)

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Ariska Putri Pertiwi đã đến Trung Quốc và trao vương miện cho Xuejiao Chen trong đêm chung kết Hoa hậu Trung Quốc 2017. Giáo viên dạy môn yoga và múa bụng ở Thượng Hải sẽ là đại diện của Trung Quốc tại cuộc thi này.

Sonia Beytoushi (Iran)

Sau một năm gián đoạn, năm nay Iran sẽ đưa đến một thí sinh đa tài là Sonia Beytoushi. Cô gái sinh năm 1992 là một nữ diễn viên, nhà thiết kế thời trang và là người sáng lập ZapiDoll, một thương hiệu thời trang cá nhân rất thành công tại quê nhà. Ngoài nhan sắc thanh tú, Sonia còn viết một cuốn sách mang tên Girl of the Kingdom of Heaven phát hành vào năm 2011.

Christine Houry (Lebanon)

Christine Houry là một người mẫu quốc tế, năm nay 25 tuổi, cao 1,76m. Cô tốt nghiệp Đại học St Francois des Peres Capucins, đăng quang Miss Grand Lebanon năm 2017. Sở thích của người đẹp là bơi lội, du lịch và trình diễn thời trang. Cô có thể nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Kassandra Kashian (Úc)

Với nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế, Úc được xếp vào khu vực châu Á. Đại diện Úc năm nay 22 tuổi, vừa đăng quang Miss Grand Australia 2017 vào tuần trước. Cô blogger xinh đẹp vừa tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Truyền thông Tiếp thị, Quản lý Sự kiện và Quan hệ công chúng.

Huyền My (Việt Nam)

Trong khi đó đại diện Việt Nam là Nguyễn Trần Huyền My đang trong giai đoạn tập luyện rất tích cực. Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, cho biết: "Khi lựa chọn Huyền My là thí sinh đại diện Việt Nam tại cuộc thi MGI chúng tôi có bàn bạc với gia đình My kế hoạch phát triển hình ảnh theo phong cách mới và tập luyện các kỹ năng cho cuộc thi lớn thứ ba thế giới này. Song song với việc trau dồi các kỹ năng với chuyên gia trong nước, Elite đã mời ê-kíp đào tạo từ trung tâm đào tạo Hoa hậu Thế giới Philippines về để đào tạo cho My một số kỹ năng như catwalk trên sân khấu, cách biểu cảm trên sân khấu, cách trả lời phỏng vấn, cách thu hút truyền thông... Dù mới học được 1 tuần, nhưng các HLV Philippines đều khen My có tiềm năng và sẽ là đối thủ nặng ký trong cuộc thi MGI 2017".

Thùy Linh

Ảnh: MGI