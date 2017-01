Cảnh “khóa môi” luôn là yếu tố lãng mạn không thể thiếu trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, dù cho đó là những tác phẩm hài hước, trinh thám, viễn tưởng hay hành động. Cũng không ngoại lệ, năm 2016, màn ảnh nhỏ xứ kim chi đã được lấp đầy bởi các cảnh hôn đáng nhớ từ những bộ phim truyền hình gây sốt như Hậu duệ mặt trời, W-Hai thế giới hay Người tình ánh trăng.



Tờ Soompi đã chọn lọc ra một số nụ hôn tiêu biểu để lựa chọn vào danh sách đề cử cho giải thưởng Nụ hôn ấn tượng trong năm. Dưới đây là những cảnh “khóa môi” được đề cử.

Han Hyo Joo và Lee Jong Suk (W-Two Worlds)

Tuy là một bộ phim viễn tưởng lấy đề tài mới lạ giữa thế giới hiện thực và truyện tranh nhưng W-Two Worlds (Hai thế giới) cũng không hề thiếu đi những cảnh quay lãng mạn của cặp đôi nam, nữ chính Lee Jong Suk và Han Hyo Joo.

Nụ hôn sâu và mãnh liệt nhất của tác phẩm phải kể đến màn “khóa môi” trong trại giam của cặp đôi khi cô bác sĩ Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) tay vẫn còn đeo còng, mặc áo phạm nhân còn chàng triệu phú điển trai Kang Chul (Lee Jong Suk) vừa “hồi sinh” từ những nét vẽ truyện tranh của người đẹp. Không thể nén nổi tình cảm, Yeon Joo thẳn thắng tỏ tình với người mình thầm thương. Dù hơi bất ngờ nhưng Kang Chul cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm bằng một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo (Descendant of the sun)

Trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất nửa đầu năm 2016, Descendant of the sun (Hậu duệ mặt trời) không những vẽ nên một câu chuyện đẹp về tình yêu, về lòng yêu nước, tình đồng đội mà còn để lại trong lòng khán giả những thước phim đầy ấn tượng.

Trong đó, nụ hôn của cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki trong cảnh quay ngồi sau xe tải dưới ánh hoàng hôn được bình chọn là cảnh hôn đẹp nhất phim. Lời tỏ tình của đại úy dành cho cô bạn gái bác sĩ đã khiến cô mở lòng trước tấm chân tình của anh, giúp cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau hơn dù phía trước họ còn lắm những gian truân và bộn bề khó khăn.

Lee Hyun Woo và Seo Ye Ji (Moorim School)

Dù là một bộ phim không mấy thành công trong năm nay khi có tỷ suất người xem lẹt đẹt nhưng tác phẩm về đề tài học đường Moorim School (Trường học Moorim) lại sở hữu một cảnh quay lọt top đề cử nụ hôn của năm.

Việc hẹn hò với thần tượng âm nhạc hẳn là ước mơ của rất nhiều cô gái ở lứa tuổi học trò. Do vậy nụ hôn mạnh dạn của nam chính Lee Hyun Woo trong vai Yoon Shi Woo, một chàng ca sĩ Kpop nổi tiếng dành cho cô nữ sinh ân nhân Soon Duk (Seo Ye Ji) hẳn sẽ khiến cho trái tim của rất nhiều thiếu nữ "rung rinh".

Hwang Jung Eum và Ryu Jun Yeol (Lucky Romance)

Trong Lucky Romance (Bùa yêu), biên kịch đã tiếp tục vận dụng một kiểu hôn kinh điển của phim Hàn Quốc nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng thích thú.

Trong khung cảnh yên tĩnh của buổi đêm, sau một trận cãi nhau nảy lửa, “bà cô già” Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum) vùng vằng bỏ đi trong nước mắt, chàng CEO trẻ tuổi Soo Ho (Ryu Jun Yeol) không muốn người tình trong mộng hiểu lầm liền lập tức đuổi theo và đặt lên môi cô một nụ hôn dài thay lời tỏ tình anh đã chôn giấu bấy lâu nay.

Seo In Guk và Nam Ji Hyun (Shopping King Louie)

Nụ hôn dễ thương trong hiệu sách giữa anh chàng nghiện mua sắm bị mất trí nhớ Louie (Seo In Guk) và cô gái mạnh mẽ, kiên cường Go Bok Sil (Nam Ji Hyun) khiến khán giả phải thổn thức bởi độ đẹp đôi của cặp diễn viên chính.

Bên cạnh đó, cử chỉ nhẹ nhàng nắm tay người yêu trong lúc khóa môi của anh chàng Louie hài hước đã chứng tỏ sự tinh tế của biên kịch và diễn xuất hoàn hảo của Seo In Guk. Do vậy, dù phải cạnh tranh với tác phẩm đình đám Jealousy Incarnate chiếu cùng khung giờ, Shopping King Louie (Ông hoàng mua sắm) vẫn sở hữu cho mình một lượng người xem vô cùng đông đảo.

Park Shin Hye và Kim Rae Won (Doctors)

Có rất nhiều cảnh hôn trong bộ phim về đề tài bác sĩ Doctors nhưng Soompi đã lựa chọn màn “khóa môi” trong mưa do cặp nhân vật chính Park Shin Hye và Kim Rae Won thể hiện.

Là nụ hôn bùng nổ cảm xúc của một mối tình đơn phương đã 10 năm, dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác nhưng nữ diễn viên Park Shin Hye vẫn thể hiện màn hôn môi đối phương rất “ngọt”. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét nụ hôn này còn quá “trong sáng” đối với “ông chú” 40 tuổi như Kim Rae Won.

Park Bo Gum và Kim Yoo Jung (Moonlight Drawn by Clouds)

Cặp đôi thái tử - thái giám của Moonlight Drawn by Clouds (Mây họa ánh trăng) đã có nụ hôn đầu giữa vườn thượng uyển vô cùng lãng mạn. Cảnh quay này lập tức gây sốt bởi vì thời điểm đó khán giả vẫn còn ''bán tín bán nghi'' về việc liệu thái tử Lee Young (Park Bo Gum) có hay biết thân phận nữ nhi của tiểu thái giám Hong Ra On (Kim Yoo Jung) hay không.

Eric Mun và Seo Hyun Jin (Oh Hae Young Again)

Vào giữa năm 2016, bộ phim Oh Hae Young Again (Lại là Oh Hae Young) gây chú ý màn ảnh nhỏ xứ kim chi bằng những màn khóa môi giữa hai nhân vật của Eric Moon và Seo Hyun Jin. Mãnh liệt và ấn tượng nhất phải kể đến nụ hôn sau khi họ vừa cãi cọ, đánh nhau tới tấp. Chính những mâu thuẫn đó đã đẩy cảm xúc của cặp đôi chính lên tới đỉnh điểm để thể hiện hoàn hảo màn hôn này.

Đạo diễn tiết lộ, Eric Moon và Seo Hyun Jin chỉ cần quay một lần ở cảnh này, không hề xảy ra lỗi và đây cũng là cảnh có tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim.

Lee Joon Ki và IU (Scarlet Heart: Goryeo)

Dù đã hôn nhau nhiều lần trước đó nhưng cảnh hôn trong tập 14 của Scarlet Heart: Goryeo (Bộ bộ kinh tâm bản Hàn) mới là màn hôn lãng mạn nhất của Lee Joon Ki (vai Tứ hoàng tử) và IU (Hae Soo) khi người chủ động lại là cô nàng cung nữ xinh đẹp sau nhiều lần bị hoàng tử điển trai cưỡng hôn.

Sau nụ hôn này, cả hai có thể khẳng định tình yêu mãnh liệt dành cho nhau nhưng cũng là thời điểm đánh dấu sóng gió tranh quyền đoạt vị nổi lên, chia tách đôi uyên ương.

Jo Jung Suk và Gong Hyo Jin (Jealousy Incarnate)

Nụ hôn sai trái giữa chàng phát thanh viên bị ung thư Lee Hwa Shin (Jo Jong Suk) và Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) - cô người yêu của bạn thân chí cốt của anh đã mở màn cho hàng loạt chuyện “dở khóc dở cười” trong Jealousy Incarnate (Muôn kiểu ghen tuông).

Jealousy Incarnate là dự án tuy không được quảng bá nhiều của đài SBS nhưng rất thành công trong nửa cuối năm 2016. Điểm cộng lớn của phim tới từ dàn diễn viên đầy thực lực cùng một kịch bản “hài không đỡ nổi”.

Thiên Minh

Ảnh chụp từ phim