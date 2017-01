Dưới đây là danh sách phim hài để thưởng thức cùng gia đình và bắt đầu một năm mới an lành, tràn ngập tiếng cười:

There's something about Mary (1998)

Ngay từ khi mới ra mắt, There's something about Mary được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng tại Quả cầu vàng, People’s Choice Award và rất nhiều lễ trao giải điện ảnh uy tín khác.

Nội dung xoay quanh anh chàng Ted (Ben Stiller) với tình yêu suốt 13 năm thuở niên thiếu dành cho Mary, cô bạn cùng lớp xinh đẹp. Ted si tình đến nỗi ngay khi vô tình gặp lại sau nhiều năm mất liên lạc, anh tìm mọi cách để biết thông tin của cô, kể cả việc thuê thám tử. Tuy nhiên, chính tay thám tử lại phải lòng Mary và rồi đưa lại cho Ted những thông tin giả để gây bất lợi cho Ted trong “cuộc chiến” giành giật tình yêu này. Tất cả những chi tiết đó được xây dựng rất hài hước, để rồi cuối cùng đưa Ted và Mary đến với nhau.

Dự án đã mang về thành công ngoài mong đợi cho nhà sản xuất khi chỉ với kinh phí hơn 23 triệu USD, bộ phim thu về gần 370 triệu USD và đứng thứ 27 trong danh sách 100 phim hài hay nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ bình chọn.

The Proposal (2009)

Margaret Tate (Sandra Bullock) là một trưởng ban biên tập đầy quyền lực của nhà xuất bản Colden Books. Tuy nhiên tính cách lạnh lùng, ngạo mạn và kiêu căng của người đẹp khiến cô bị các nhân viên ghen ghét và là “cái gai trong mắt” của anh chàng trợ lý Andrew (Ryan Reynolds).

Cho tới một ngày cô nhận được lệnh trục xuất về Canada, Margaret liền nhờ vả Andrew làm giấy tờ kết hôn giả để cô có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ và ở lại đây. Anh chàng nhận lời tham gia vào kế hoạch này nhưng cũng đặt ra không ít điều kiện oái ăm cho bà sếp khó tính của mình. Sau khi đến Alaska để ra mắt gia đình "chồng hờ", cả hai đã trải qua hàng loạt chuyện “dở khóc dở cười”. Nhưng càng dành nhiều thời gian bên nhau, họ càng nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Với nội dung lạ lẫm về việc phụ nữ… cầu hôn đàn ông, The Proposal ngay từ khi lúc ra rạp đã thu hút một lượng người xem lớn và trở thành một trong những phim hài có doanh thu khủng nhất mọi thời đại (317,4 triệu USD).

Three Stooges (2012)

Ba đứa trẻ sơ sinh Larry, Curly và Moe bị bỏ rơi trước thềm cửa của một tu viện vùng ngoại ô. Càng lớn, bộ ba này càng trở nên khác người với những hành động điên rồ, nghịch ngợm khiến những ma-sơ và các cô nhi khác tại đây vô cùng đau đầu. Những tưởng sẽ sống mãi cuộc đời phá phách tại đây thì bỗng nhiên, cả ba nhận được tin “sét đánh”, tu viện sắp bị đóng cửa.

Tuy hồn nhiên, vô tư và hài hước nhưng những chàng trai cũng là những gã tốt bụng, biết suy nghĩ khi quyết tâm giữ mái nhà từng bao bọc họ. Trong quá trình lặn lội tìm trăm phương ngàn kế để kiếm tiền nơi phố thị, họ đã vô tình phát hiện ra một âm mưu giết người kỳ quặc và tìm cách giải quyết rắc rối bằng cách tham gia vào một… chương trình truyền hình thực tế.

Phim có sự tham gia của ba danh hài hàng đầu nước Mỹ là Sean Hayes, Chris Diamantopoulos, Will Sasso dưới sự chỉ đạo của cặp anh em đạo điễn Peter Farrelly và Bobby Farrelly.

Up for Love (2016)

Phim kể về cô nàng luật sư tài sắc vẹn toàn Diane (Virginie Efira) trong bối cảnh cô đang đau khổ với cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Những tưởng như cuộc sống cứ thế trôi đi một cách nhạt toẹt thì bỗng một ngày, Diane nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ mặt tên Alexandre (Jean Dujardin), người vô tình nhặt được chiếc điện thoại của cô đã đánh rơi.

Sau vài cuộc nói chuyện lấp lửng, bâng quơ, cả hai quyết định gặp nhau ngoài đời thật. Trong tưởng tượng, ý trung nhân sẽ là một chàng trai hấp dẫn, vạm vỡ bao nhiêu thì sự thật lại khiến Diane “tá hỏa” bấy nhiêu khi phát hiện ra Alexandre chỉ cao có 1,36 m. Liệu cô phải làm gì để chấp nhận sự thật và mở lòng với người đàn ông này?

Up for Love sở hữu cốt truyện đơn giản, tạo tình huống hài hước thông qua những nghịch lý và gây cười bằng phần lời thoại duyên dáng, hóm hỉnh. Bộ phim là món quà dành cho những ai có tình yêu đặc biệt với sự lãng mạn của điện ảnh nước Pháp.

The Nice Guys (2016)

Lấy bối cảnh ở Los Angeles vào thập niên 1970, phim kể về hai thám tử Jackson Healy (Russell Crowe đóng) và Holland March (Ryan Gosling đóng) với cá tính trái ngược nhau phải hợp tác để điều tra về cái chết của một nữ diễn viên khiêu dâm và vụ mất tích của con gái viên chức cấp cao ở Sở Tư pháp.

The Nice Guys đánh dấu sự quay trở lại của đạo diễn Shane Black từ sau bộ phim siêu anh hùng Iron Man 3. Không những vậy, tác phẩm còn khiến nhiều người bất ngờ trước khả năng diễn hài của Ryan Gosling với những pha hài hước vô cùng duyên dáng, thông minh có thể cuốn hút người xem từ đầu đến cuối.

Phim được chấm tới 92% trên Rotten Tomatoes và là sự lựa chọn thú vị dành cho những ai đang tìm kiếm một tác phẩm vui nhộn, nhẹ nhàng nhưng không mang quá nhiều ý nghĩa sâu cay.

Nguyệt Minh