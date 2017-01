Giữa một năm thắng lợi giòn giã của dòng phim siêu anh hùng và hoạt hình live-action, thể loại phim kinh dị vẫn có một chỗ đứng vững chắc cho mình với nhiều tác phẩm hay, độc đáo về mặt nội dung.

Khởi đầu không có nhiều điểm nhấn như những tác phẩm ít được đánh giá cao như The Boy (ra mắt tháng 1.2016), The Other Side of the Door (ra mắt tháng 2.2016), Intruders (ra mắt tháng 3.2016)… nhưng từ giữa năm trở đi, điện ảnh có những tác phẩm xuất sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và mỗi phim mang đậm một dấu ấn riêng biệt của quốc gia đó.

Phim The Boy (trước đây còn được biết đến với tên khác là The Inhabitant, tựa tiếng Việt là Cậu bé ma) là một trường hợp khá hiếm hoi không thành công về mặt nội dung nhưng lại thành công về mặt thương mại. Bộ phim được phối hợp sản xuất giữa ba quốc gia là Anh, Mỹ và Trung Quốc, được quay tại Canada. Phim kể về một cô gái trẻ tên là Greta (do nữ diễn viên Lauren Cohan thủ vai) đến làm người phụ giúp cho một ngôi biệt thự nằm heo hút ở một cánh rừng nước Anh, nhưng nhiệm vụ chính của cô là phải trông một đứa bé trai vốn là một con búp bê. Ban đầu Greta nghĩ rằng mình sẽ đảm nhận tốt vai trò của một người không chỉ là phụ việc mà còn là một bảo mẫu trông trẻ, nhưng sau ngày đầu tiên đến nhận việc, cô bắt đầu phát hiện ra những thứ rùng rợn ẩn bên trong ngôi nhà, và từ con búp bê… Kinh phí mà phim bỏ ra là 10 triệu USD nhưng doanh thu mà phim nhận về là ngoài sức mong đợi, lên đến 64,2 triệu USD.

Bên cạnh đó, những phim hay, có chất lượng và thành công về mặt thương mại thì trải đều từ các tháng đầu năm cho đến cuối năm như 10 Cloverfield Lane (ra mắt ngày 11.3), Baskin (ra mắt ngày 25.3), The Witch (ra mắt ngày 1.4), The Invitation (ra mắt ngày 8.4), The Shallows (ra mắt ngày 27.9)… Nhìn chung, dòng phim kinh dị năm 2016 vô cùng đa dạng về chủ đề cũng như phong cách thể hiện. Bên cạnh đó, có nhiều phim kinh dị có kỹ thuật làm phim vô cùng xuất sắc. Hầu hết các phim hay năm nay đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và mỗi phim mang đậm một dấu ấn riêng biệt của quốc gia đó.

Điền hình là Under the Shadow (tựa tiếng Việt: Bóng ma trong gió), một phim hiếm hoi của dòng phim kinh dị năm vừa qua không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao về mặt nội dung. Trên chuyên trang điện ảnh uy tín Rotten Tomatoes, phim được 100% các nhà phê bình chấm với số điểm thuyết phục là 8,2/10, một số điểm đáng mơ ước đối với một phim kinh dị.

Under the Shadow lấy bối cảnh chiến tranh Tehran vào thập niên 80 của thế kỷ trước, kể về cuộc sống của hai mẹ con Shideh (do nữ diễn viên Narges Rashidi thủ vai, cô từng chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên mới đột phá tại Liên hoan phim quốc tế New York) và Dorsa (do nữ diễn viên nhí Avin Manshadi thủ vai) khi người chồng đi công tác xa. Một ngày nọ, một quả bom dội trúng ngay nóc nhà của hai mẹ con nhưng không phát nổ, hậu quả là một người hàng xóm đã chết. Song song với diễn biến ngày càng cam go của cuộc chiến, người dân trong khu phố lần lượt bỏ đi, chỉ còn hai mẹ con Shideh trụ lại. Không may một điều rằng cuộc sống của hai mẹ con bị đe dọa bởi một thế lực hắc ám mang tên Djinn, và câu chuyện cứ thế diễn ra trong sự kinh hoàng tột độ của bà mẹ trẻ cùng đứa con gái đáng thương.

Được đánh giá là một phim kinh dị xuất sắc nhất trong năm 2016, Under the Shadow hội đủ các yếu tố để làm nên một bộ phim hấp dẫn: cách kể chuyện độc đáo, dẫn dắt người xem vào sâu trong nỗi sợ hãi mà không cần đến những “chiêu trò” hù dọa đến thót tim như Insidious, The Conjuring… vẫn thường hay sử dụng. Thứ hai là phim sử dụng yếu tố dân gian để làm huyền bí hóa câu chuyện, tăng thêm tính tâm linh, gây cho khán giả một sự tò mò nhất định về yếu tố dân gian vùng Trung Đông. Khi nhắc đến vùng đất Tehran, người ta vẫn thường nghĩ đến chiến tranh, khủng bố, giết chóc, nhưng Under the Shadow lại khai thác ngay yếu tố kinh dị trong những thứ mọi người vẫn thường hay mặc định như thế, đó là sự khắc nghiệt của vùng đất này khiến cho câu chuyện trở nên sáng tạo.