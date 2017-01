Năm 2016 có thể nói là một năm vô cùng đột phá của thể loại phim truyền hình Hàn Quốc khi dòng phim này đang dần lấy lại chỗ đứng của mình sau một thời gian dài luẩn quẩn, bế tắc với những mô típ cũ. Có thể kể đến những tác phẩm gây “sốt” nhờ nội dung mới lạ và dàn diễn viên đình đám như Hậu duệ mặt trời, Mây họa ánh trăng, Huyền thoại biển xanh hay Tình chàng yêu tinh.



Dù năm 2017 mới bắt đầu được vài ngày nhưng hiện lịch phát sóng phim của các kênh truyền hình tại Hàn Quốc đã “chật chội” với những tác phẩm gây xôn xao từ khi còn là dự án nằm trên giấy. Hãy cùng điểm qua những tác phẩm gây chú ý nào sẽ “xông đất” năm 2017 này nhé.

1. Missing Nine

Mở màn cho năm nay là tác phẩm của đài MBC có tên Missing Nine (tạm dịch: Chín người mất tích). Ngay từ khi mới công bố dự án, Missing Nine đã gây chú ý nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính về câu chuyện sinh tồn trên hoang đảo của 9 người trong cùng một công ty sau khi gặp phải tai nạn rơi máy bay.

Trở về nhà sau 4 tháng mất tích, cô nhân viên Ra Bong Hee (Baek Jin Hee) là người duy nhất còn sống sót và trở thành nhân chứng quan trọng, mở ra những tình tiết không thể ngờ của quãng thời gian kinh hoàng này.

Phim có sự tham gia của Jung Kyung Ho, Choi Tae Joon, Lee Sun Bin, thành viên Chanyeol của nhóm nhạc nam đình đám EXO. Missing Nine sẽ được chiếu vào khung giờ thứ tư và thứ năm của nhà đài MBC vào tháng 1.2017.

2. Saimdang, Light’s Diary

Chưa cần bàn về nội dung, chỉ riêng danh sách diễn viên của Saimdang, Light’s Diary (tạm dịch: Saimdang, nhật ký ánh sáng) cũng đủ để người hâm mộ háo hức chờ đợi một siêu phẩm cổ trang hoành tráng ngay từ đầu năm.

Phim đánh dấu sự trở lại của Lee Young Ae sau 14 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ kể từ thành công không tưởng của bộ phim Nàng Dae Jang Gum. Cô sẽ đóng đúp hai vai là Shin Saimdang, một nữ nghệ sĩ thời Joseon và Seo Ji Yoon, giảng viên chuyên ngành lịch sử tại một trường đại học ở Hàn Quốc hiện đại, người vô tình tìm thấy quyển nhật ký cổ xưa và bị kéo vào một câu chuyện huyền bí.

Ngoài Lee Young Ae, phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên đình đám Song Seung Hun vào vai nam chính cùng tuyến nhân vật phụ do Oh Yoon Ah, Jang Seo Kyung đảm nhiệm. Phim được sản xuất theo kiểu quay và hoàn thành hậu kỳ trước khi khởi chiếu, khác với cách làm “cuốn chiếu”, quay tới đâu chiếu tới đó như truyền thống. Phim bắt đầu chiếu từ ngày 25.1 vào khung giờ tối thứ tư, thứ năm của đài SBS, cạnh tranh trực tiếp với Missing Nine.

3. Defendant

Sau khi “chán chê” với đề tài y học qua hai bộ phim Doctors và Romantic Doctor, Teacher Kim, năm 2017 đài SBS quyết định mở màn bằng một tác phẩm pháp đình - Defendant (tạm dịch: Bị cáo).

Ji Sung vào vai Park Jung Woo, một công tố viên sau một đêm thức dậy bỗng bị mất hoàn toàn trí nhớ và phát hiện mình đang là một tử từ đang chờ tới ngày thi hành án. Park Jung Woo ra sức tìm lại ký ức đã mất để chứng minh mình vô tội với sự giúp sức của nữ luật sư xinh đẹp Seo Eun Hye do thành viên Yuri của nhóm nhạc thần tượng SNSD đảm nhận.

Ngoài hai tên tuổi nam, nữ chính, phim còn có sự tham gia của Um Ki Joon, Oh Chang Suk, Kim Min Suk. Defendant dự kiến chiếu vào tối thứ hai, thứ ba trên kênh SBS, bắt đầu từ 30.1.2017.

4. While You’re Sleeping

Sau khi kết thúc vai diễn trong bộ phim về đề tài lãng mạn, viễn tưởng W-Two Worlds, Lee Jong Suk tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm truyền hình nữa có nội dung cũng “ma mị” không kém.

While You’re Sleeping (tạm dịch: Khi nàng say giấc) là một bộ phim lãng mạn, siêu nhiên về một cô gái (Bae Suzy) có khả năng nhìn thấy những sự kiện xui xẻo xảy ra trong tương lai thông qua giấc mơ. Lee Jong Suk vào vai chàng công tố viên trượng nghĩa, cố gắng ngăn chặn những cơn ác mộng của cô thành hiện thực.

Lee Jong Suk có vẻ như là một nam diễn viên khá may mắn khi được cộng tác với rất nhiều người đẹp, từ Lee Bo Young (trong I Hear Your Voice) đến Park Shin Hye (Pinocchio), Han Hyo Joo (W-Two Worlds) và giờ là Suzy, cô diễn viên thần tượng đang lên và là bạn gái của Lee Min Ho. Đây được đánh giá là cặp đôi sẽ gây “sốt” màn ảnh nhỏ bởi độ nổi tiếng của cả hai khi góp mặt trong cùng một tác phẩm.

Hiện phim chưa có lịch phát sóng cụ thể và dự kiến sẽ chiếu vào khung giờ tối giữa tuần của đài SBS.

5. Whisper

Whisper (tạm dịch: Lời thì thầm) tiếp tục là một bộ phim về đề tài luật pháp nữa của đài SBS trong năm nay. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Bo Young sau ba năm nghỉ ngơi để sinh con.

Có một điều thú vị là Whisper sẽ lên sóng ngay sau khi Defendant, tác phẩm cũng về đề tài pháp luật do nam diễn viên Ji Sung, chồng của Lee Bo Young đóng chính. Trong phim, Lee Bo Young sẽ vào vai Shin Young Joo, đội trưởng đội điều tra của sở cảnh sát Seoul sẽ đương đầu với những thế lực “một tay che trời” để tố cáo các vi phạm của một tập đoàn quyền lực nhất cả nước.

Phim do biên kịch của phim đề tài tham nhũng gây tiếng vang vào năm 2015 là Punch (Kim Rae Won, Cho Jae Hyun) đảm nhận và bắt đầu chiếu trên kênh SBS từ giữa tháng 3.2017.

6. My Sassy Girl

Tác phẩm truyền hình cổ trang lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) là dự án được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn giữa năm 2017.

Nam diễn viên Joo Won vào vai Gyun Woo, một công tử điển trai, lạnh lùng và thông minh đem lòng yêu nàng công chúa Hyemyung (Oh Yeon Seo) xinh đẹp nhưng chuyên đi gây rắc rối. Cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút không thua gì phiên bản điện ảnh của Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun. Đây nhiều khả năng sẽ là bộ phim cuối cùng của Joo Won trước khi anh lên đường nhập ngũ vào năm 2017.

Phim được quay và xử lý hậu kỳ hoàn toàn trước khi phát sóng. Ngoài cặp diễn viên chính “trai xinh, gái đẹp”, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên phụ cũng có ngoại hình bắt mắt không kém bao gồm Kwak Hee Sung, Lee Jung Shin (CNBlue), Shim Hyung Tak, Jung Da Bin.

Phim đã khởi quay từ tháng 8 và dự kiến đến với khán giả vào tháng 5.2017.

7. Man to Man

Sau thành công với Cheese in the Trap (Bẫy tình yêu), Park Hae Jin khởi động năm 2017 với một tác phẩm gây chú ý của kênh truyền hình cáp JTBC mang tên Man to Man (tạm dịch: Một chọi một).

Trong Man to Man, Park Hae Jin sẽ vào vai nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ phải theo sát và bảo đảm sự an toàn của một ngôi sao nổi tiếng do Park Sung Woong đảm nhiệm. Cốt truyện của Man to Man sẽ tập trung vào tình bạn giữa hai nhân vật này theo phong cách hài hước. Nhân vật vệ sĩ của Park Hae Jin cũng được bật mí là có xuất thân bí ẩn và hành tung kỳ lạ.

Dàn diễn viên còn lại của phim bao gồm nữ chính Kim Min Jung, các diễn viên phụ như Yeon Jeong Hun, Chae Jung An, Tae In Ho và đặc biệt là sự góp mặt với tư cách khách mời của nam diễn viên Hậu duệ mặt trời Song Joong Ki. Phim dự kiến lên sóng đài JTBC trong nửa đầu năm 2017.

Thiên Minh