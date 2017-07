Sau thành công của Gone Girl, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại đề tài phụ nữ nham hiểm, thâm độc là nhân vật chính màn ảnh rộng qua Ác phụ (tựa gốc Inconceivable). Phim đánh dấu sự tái ngộ của cặp đôi Nicolas Cage và Gina Whelan từ siêu phẩm kinh điển Face/off và màn diễn xuất ma mị của minh tinh nước Úc Nicky Whelan.

Trong đó, Katie (Nicky Whelan thủ vai) và con gái bé bỏng chuyển đến sống tại một thị trấn xa trung tâm để tìm cuộc sống mới. Người mẹ độc thân nhanh chóng nhập hội các bà mẹ bỉm sữa địa phương cũng như có cảm tình đặc biệt với bà mẹ quý tộc Angela Morgan (Gina Gershon thủ vai). Sau nhiều lần tiếp xúc, Angela đã mời Katie mời đến sống tại nhà mình với công việc vú em. Thời gian trôi qua, cuộc sống của người phụ nữ tốt bụng Angela bắt đầu bị đảo lộn bởi những biến đổi đầy ám ảnh của Katie khi trở nên thân thiết quá mức với cô con gái nhỏ. Với hàng loạt lời nói dối và sự thao túng khéo léo, vợ chồng nhà Morgans rơi sâu dần vào cái bẫy đang âm thầm hủy hoại gia đình họ từ bên trong do Katie dàn ra.

Khi thực hiện Ác phụ, đạo diễn Jonathan Baker luôn canh cánh trong việc tìm diễn viên cho vai đôi vợ chồng ngây thơ nhưng nặng nề về cảm xúc. Sau nhiều gợi ý cũng như lựa chọn kỹ lưỡng, ông đã mời bộ đôi năm xưa từng gây bão với Face/Off trở lại, sợi dây liên kết giữa họ vẫn bền vững sau hai thập niên và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong cuộc chiến mới chống lại kẻ thù có ngoại hình yếu đuối nhưng hiểm độc hơn.

Ngoài phần tái hợp đầy hứng khởi của Nicolas Cage và Gina Gershon, Nicky Whelan được dự đoán sẽ là một nữ ác nhân mới trong lịch sử điện ảnh cùng vai diễn này. Nicky Whelan bắt đầu sự nghiệp trên sàn catwalk tại quê nhà, nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực truyền hình với vai trò MC cho các show đình đám tại Úc như Coxy's Big Break, Beyond the Boundary, Melbourne Woman... Sau đó người đẹp ngay lập tức tìm được cảm hứng từ diễn xuất rồi xuất hiện trong Hollywood and Wine, sánh vai cùng tài tử David Spade, Hall Pass với Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, The Wedding Ringer cùng diễn viên hài Kevin Hart...

Vai diễn của cô trong Ác phụ đánh dấu lần đầu tiên Whelan thủ vai chính và độ nặng ký của vai diễn cũng trở thành áp lực lẫn cố gắng hết mình của cô trong lĩnh vực điện ảnh.

Phim sẽ ra rạp ngày 14.7 tới.

Thùy Linh

Ảnh: Lionsgate