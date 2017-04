LHP Cannes lần thứ 70 đang gần kề, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 - 28.5. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Âu, là nơi quy tụ các dự án phim nghệ thuật trên khắp thế giới. Năm nay, Cannes sẽ do nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar làm trưởng ban giám khảo, với huyền thoại người Ý Monica Bellucci trong vai trò người chủ trì LHP và minh tinh Ý Claudi Cardinale sẽ là biểu tượng của Cannes 2017.

Vào ngày 13.4, chủ tịch Pierre Lescure và đạo diễn Thierry Fremaux đã công bố danh sách đề cử chính thức cho LHP lần thứ 70, gồm 1 phim mở màn, 18 phim tranh giải Cành cọ vàng, 3 phim không tranh giải, 15 phim thuộc hạng mục Cái nhìn khác (Un Certain Regard), 3 phim được chọn chiếu lúc nửa đêm và 11 phim dành cho buổi chiếu đặc biệt.

Điểm qua danh sách các tác phẩm tham dự LHP năm nay, hiếm diễn viên nào có được vinh dự như mỹ nhân nước Úc Nicole Kidman khi sở hữu đến bốn bộ phim góp mặt tại sự kiện lớn này. Trong đó, có hai phim tranh giải Cành cọ vàng, một phim không tranh giải và phần hai của loạt phim truyền hình nằm danh sách được chiếu đặc biệt.

Cả hai phim tranh giải sẽ là The Killing of a Sacred Deer của đạo diễn người Hi Lạp Yorgos Lanthimos và The Beguiled của Sofia Coppola. Có một trùng hợp thú vị là trong cả hai phim, Nicole Kidman đều đóng cặp với nam tài tử Colin Farrell. Với The Killing of a Sacred Deer, Yorgos Lanthimos đánh dấu sự trở lại sau thành công của The Lobster (2015) được khen ngợi hết lời tại LHP Cannes lần thứ 68. Tại LHP lần thứ 70, Lanthimos mang đến tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ vở bi kịch Hi Lạp cổ đại, xoay quanh một bác sĩ phẫu thuật tài năng và một cậu thanh niên quyết tâm trả thù cho gia đình mình. Cuộc đời của cả hai dần xích lại gần nhau, đem đến những tai ương mà không ai lường trước được... Trong đó, Nicole Kidman sẽ vào vai vợ của vị bác sĩ phẫu thuật (Colin Farrel thủ vai). Với The Beguiled, nữ đạo diễn Sofia Coppola cũng trở lại với Cannes sau nhiều năm vắng bóng. Cô vốn chẳng phải là cái tên xa lạ với Cannes, với những tác phẩm như Marie Antoinette (2006), The Bling Ring (2013) gây tranh cãi trước đó. The Beguiled thuộc thể loại lịch sử - tâm lý, khai thác những xung đột tình ái của một ngôi trường nội trú nữ trong bối cảnh nội chiến Mỹ. Nicole Kidman vào vai nữ hiệu trưởng của ngôi trường, bên cạnh các ngôi sao như Elle Fanning, Kirsten Dunst thủ vai học sinh.

Bộ phim không tranh giải là How to Talk to Girls at Parties của đạo diễn John Cameron Mitchell, dựa trên một truyện ngắn của nhà văn Neil Gailman, theo bước một sinh vật ngoài hành tinh trên chuyến viễn du đến trái đất và dừng chân tại London tấp nập. Dự án tâm huyết này đã ngốn của đạo diễn Mitchell bảy năm trời ròng rã để thực hiện. Trái với hình ảnh nghiêm túc trong hai phim trước đó, lần này mỹ nhân nước Úc sẽ thủ vai người ngoài hành tinh với mái tóc phá cách và bộ trang phục chẳng giống ai.

Bên cạnh đó, vài tập trong mùa hai của phim truyền hình hình sự Top of the Lake cũng sẽ được công chiếu tại LHP. Mùa một của Top of the Lake đã được các nhà phê bình khen ngợi hết lời, với cốt truyện kể về viên cảnh sát điều tra vụ mất tích của một bé gái 12 tuổi tại New Zealand. Sự góp mặt của ngôi sao đoạt giải Oscar trong vai khách mời của mùa hai đã khiến loạt phim được chú ý hơn. Cô vào vai Julia, người có quan hệ phức tạp với nhân vật chính của loạt phim.

Trước đó, nữ diễn viên 50 tuổi đã là gương mặt quen thuộc của Cannes sau khi góp mặt trong hàng loạt những tác phẩm hay như Moulin Rouge (2001), Dogville (2003), Grace of Monaco (2014)...

Với hơn 50 phim lần đầu tiên ra mắt, Cannes lần thứ 70 chắc chắn giữ nguyên sức hấp dẫn với người hâm mộ điện ảnh gần xa. Kết quả trao giải sẽ diễn ra trong Lễ bế mạc ngày 28.5 tới. Với hơn 50 phim lần đầu tiên ra mắt, Cannes lần thứ 70 chắc chắn giữ nguyên sức hấp dẫn với người hâm mộ điện ảnh gần xa. Kết quả trao giải sẽ diễn ra trong Lễ bế mạc ngày 28.5 tới.

Danh sách những phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay:

Beats Per Minute (Robin Campillo)

The Beguiled (Sofia Coppola)

The Day After (Hong Sang-soo)

A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

Good Time (Benny & Josh Safdie)

Happy End (Michael Haneke)

In the Fade (Fatih Akin)

Jupiter’s Moon (Kornél Mundruczó)

The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)

Redoubtable (Michel Hazanavicius)

Loveless (Andrey Zvyagintsev)

The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)

Okja (Bong Joon-ho)

Radiance (Naomi Kawase)

Wonderstruck (Todd Haynes)

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)

L’Amant Double (Francois Ozon)

Rodin (Jacques Doillon)

Mai Anh