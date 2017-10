Ngay từ khi dự án phim được công bố, những cái tên góp mặt trong Cô Ba Sài Gòn đã tạo nên một cơn sốt trong công chúng. Đặc biệt là sự trở lại của cặp “mẹ con nhà Cám” Ngô Thanh Vân - Ninh Dương Lan Ngọc của Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Ngay khi đoạn teaser trailer được tung ra, tình tiết gay cấn và mối quan hệ, mâu thuẫn giữa mẹ con Thanh Mai (Ngô Thanh Vân) và Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc) thu hút phần lớn sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cảnh Như Ý bị mẹ tát một cú "trời giáng" sau khi tuyên bố "không may áo dài nữa".

Chia sẻ về cảnh quay đó, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Diễn một cảnh nhưng Ngọc phải quay rất nhiều lần”. Trong teaser nhá hàng cách đây không lâu, cảnh này chỉ xuất hiện tích tắc nhưng để thu được “thành quả” ấy, chính Lan Ngọc đã phải “chịu đựng” hơn 10 cái tát từ "đả nữ" Ngô Thanh Vân.

Nói về việc tái xuất trong vai mẹ con một lần nữa, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: “Dù đã là lần thứ hai đóng vai con của chị Vân (sau cặp nhân vật mẹ con trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể), cùng nhau làm việc rất nhiều nhưng lần này Lan Ngọc có rất nhiều lo ngại, bởi có rất nhiều lý do sẽ khiến cho sự hợp tác giữa hai “mẹ con” gặp những trắc trở. Mọi người cũng biết chị Ngô Thanh Vân là người cẩn trọng và tỉ mỉ nên đây là điều khiến Lan Ngọc băn khoăn”.

Tuy nhiên chứng kiến tác phong làm việc của Ngô Thanh Vân trên phim trường Cô Ba Sài Gòn, Lan Ngọc vô cùng kinh ngạc vì sự chuyên nghiệp và khả năng truyền cảm hứng của ngôi sao Dòng máu anh hùng. Do đó, cô luôn xem Ngô Thanh Vân là hình mẫu lý tưởng cho việc theo đuổi đam mê cũng như nghiêm túc trong công việc.

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim mới nhất do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất kiêm đóng vai chính, được chỉ đạo bởi bộ đôi đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng gồm NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9X, Oanh Kiều, Tùng Leo, Hải Triều.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 10.11 tại các rạp trên toàn quốc.

Thiên Minh

Ảnh: ĐPCC