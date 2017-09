Cindy V bày tỏ quan điểm: “Việc học là việc cả đời, còn diễn xuất lại thiên về kỹ năng. Có người chọn học để làm bác sĩ, kỹ sư giúp ích cho đời. Có người lại chọn học kỹ năng, nghệ thuật để theo đuổi đam mê của mình. Nên mình nghĩ học vấn và khả năng diễn xuất không liên quan gì đến nhau. Thậm chí, mình nghĩ rằng đến 40 tuổi đi học vẫn kịp chứ đâu thể đánh giá con người chỉ qua một giai đoạn nào đó”. Người đẹp cũng nhận định Angela Phương Trinh không học cao, nhờ trau dồi nghiệp diễn từ nhỏ mà trở thành một diễn viên có nhiều kinh nghiệm, được nhiều người đón nhận.

Là một nhân tố trẻ của phim Việt, Cindy V như một ẩn số khi thông tin về kinh nghiệm diễn xuất của cô còn rất ít. Nhưng chân dài sinh năm 1998 có chỉ số IQ "khủng" 142 (chỉ 2% dân số thế giới đạt được trình độ này) và đạt một loạt thành tích cao như: top 15 Young Miss Model Of the Year 2010 do International Model Talent Association (IMTA) tổ chức. IMTA là nơi phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng của thế giới như: Katie Holmes, Ashton Kutcher, Jessica Biel...

Vì vậy dù nhân vật Minh Ánh của Cindy V có nhiều thứ để khán giả phải chê bai sau khi phim phát sóng nhưng nhiều người hâm mộ vẫn đem học vấn của cô ra để làm điểm cộng. So với nhân vật Rachel Berry phiên bản Mỹ, Minh Ánh trong Glee phiên bản Việt không mấy ấn tượng. Xấu tính, ăn mặc thì xuề xòa, hình tượng nhân vật nữ chính do Cindy V thể hiện thua xa nhân vật thứ chính do Angela Phương Trinh đảm nhận. Dù là vai thứ chính nhưng Angela Phương Trinh được đầu tư hẳn một ê-kíp chuyên về trang phục và stylist khiến nhân vật của cô sống động và thu hút người xem.

Dù bị chê kém sắc hơn Angela Phương Trinh nhưng Cindy V vẫn tỏ ra tự tin và chưa nghĩ đến việc can thiệp “dao kéo”. Cô bày tỏ rằng mình theo đuổi vẻ đẹp quốc tế nên có lẽ vẫn chưa phù hợp với thị hiếu của số đông người Việt. Cindy V mong muốn mọi người thay vì cứ so sánh nhan sắc của cô với Angela Phương Trinh thì hãy tập trung vào biểu hiện của cô trong những tập sau. Hơn nữa nhân vật Minh Ánh theo ý đồ của đạo diễn sẽ là cô gái kém nổi bật, hay ghen tị và đang đi tìm vị trí của chính mình, đối lập hoàn toàn với nhân vật Hạ Quyên (Angela Phương Trinh thủ vai) là một “nữ hoàng” của đội cổ vũ, xinh đẹp và quyến rũ.

Hiện tại Glee phiên bản Việt đã chiếu đến tập 5 trên hệ thống FPT Play với màn khóa môi trực diện đầu tiên đầy nóng bỏng của Rocker Nguyễn và Cindy V.





Hồng Nhi

Ảnh: Chụp màn hình