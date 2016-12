Kpop Herald dẫn nguồn từ Sidus HQ, công ty quản lý của Kim Yoo Jung, cho hay nữ diễn viên xinh đẹp phải nhập viện một lần nữa vào hôm 26.12 do áp lực tinh thần sau scandal ứng xử ở sự kiện quảng bá phim mới của cô mang tên Because I Love You.Được biết trong sự kiện này, Kim Yoo Jung đã có thái độ không tôn trọng khán giả và giới truyền thông khi đứng dạng chân, đong đưa người tỏ vẻ không chú ý, lại còn xăm soi móng tay trong khi các tiền bối khác như Cha Tae Hyun rất nghiêm túc. Nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc trước thái độ của nữ diễn viên trẻ tuổi và cho rằng cô bị bệnh ngôi sao, có ý coi thường người khác.Sidus HQ cho biết do sức khỏe của Kim Yoo Jung không tốt nên họ không thể nào sắp xếp lịch trình của cô trong thời gian tới. Trước đó, nữ diễn viên được yêu thích qua vai tiểu thái giám trong bộ phim cổ trang Mây họa ánh trăng đóng cặp với nam diễn viên điển trai Park Bo Gum, đã nhập viện một lần hôm thứ năm tuần trước 22.12 do bị cảm lạnh.Khi hay tin Kim Yoo Jung nhập viện lần hai, Cha Tae Hyun, bạn diễn của cô trong Because of I Love You, đã gửi lời động viên tới cô. Nam diễn viên 40 tuổi gây ấn tượng qua bộ phim hài Cô nàng ngổ ngáo còn nhắn nhủ tới người hâm mộ của Kim Yoo Jung: "Kim Yoo Jung lại bị ốm. Xin hãy cổ vũ tinh thần cho cô ấy để cô ấy có thêm sức mạnh".Cha Tae Hyun còn tiết lộ một thông tin đáng buồn rằng Kim Yoo Jung bị dị ứng với kháng sinh nên cô không thể dùng loại thuốc này để chữa cơn cảm lạnh trước đó. "Tim tôi như thắt lại khi nghe tin cô ấy bị dị ứng với kháng sinh. Cô ấy giống như con gái của tôi", nam diễn viên 40 tuổi nói.

Khánh Lâm