Khi người hâm mộ vẫn còn chưa hết lâng lâng với thông tin nam ca sĩ Bi Rain chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái lâu năm Kim Tae Hee thì mới đây fan Kpop lại tiếp tục được báo chí địa phương “chiêu đãi” thêm một thông tin nóng hổi nữa khi cho biết “bà hoàng Kpop”, nữ ca sĩ thần tượng số 1 Hàn Quốc đang hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Joo Won.



Tin tức được các báo tại Hàn Quốc đồng loạt đăng tải vào sáng 18.1. Tờ Allkpop cho biết BoA và Joo Won đã yêu nhau từ cuối năm 2016 thông qua sự mai mối của người quen. “Họ là một cặp đôi vui vẻ, biết quan tâm lẫn nhau và cẩn thận với mối quan hệ của mình. Cả hai luôn biết cách khiến người xung quanh phải ghen tị”, nguồn tin cho biết.

Cặp đôi cũng được cho là có rất nhiều sự tương đồng trong sở thích và lối sống. Cả hai đều thích âm nhạc, chạy bộ, đánh golf và rất quan tâm đến các vấn đề sức khỏe.

Huayi Brothers, công ty quản lý của Joo Won, đã xác nhận tin tức trên là sự thật. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết: “Vì đây là vấn đề cá nhân nên chúng tôi không bàn luận thêm”.

Nữ ca sĩ BoA (tên thật là Kwon Boa), sinh năm 1986, là một trong những nghệ sĩ solo hiếm hoi có được vị trí vững chắc trong lòng những người hâm mộ Kpop. Ra mắt dưới trướng của SM Entertainment khi chỉ vừa 14 tuổi, tên tuổi cô nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á với những bản hit đình đám. Ngoài ra, cô cũng là một số ít nghệ sĩ được lên kế hoạch kỹ càng để thực hiện giấc mơ Mỹ tiến của các “ông trùm” âm nhạc tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Joo Won sinh năm 1987, được mệnh danh là “ông hoàng rating” với sức hút đến từ khả năng diễn xuất nổi bật. Những bộ phim Joo Won góp mặt đều trở thành những tác phẩm ăn khách như King of Baking, Kim Takgu (Vua bánh mì), Good Doctor (Bác sĩ nhân ái), Yong-pal (Thiên tài lang băm).

Do đó, nguồn tin cho biết khi bạn gái quyết định lấn sân diễn xuất bằng một vai chính trong tác phẩm của đài JTBC là My Wife’s Having an Affair this Week (Cô vợ ngoại tình), Joo Won đã không ngần ngại đưa ra lời khuyên và hỗ trợ tận tình cho người đẹp.

Thiên Minh