Sandra từng sang châu Á du lịch nhưng chưa bao giờ biểu diễn ở đây. Với cô, châu Á là vùng đất tuyệt đẹp và bí ẩn. Khi được mời sang Việt Nam, mặc cho người quản lý ngăn cản với lý do phải mất đến hơn 20 giờ bay và ở châu Âu đang rất nhiều show, Sandra vẫn quyết định gật đầu.



Cô tỏ ra hào hứng khi đứng chung sân khấu với những đồng nghiệp nam nổi tiếng của nhóm Bad Boys Blue trong đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra Live In Concert được tổ chức vào tối 11.3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

“Tôi tò mò về sự đón nhận của những người châu Á vốn được cho là kín đáo và dè dặt trong việc biểu hiện tình cảm. Tôi tự tin là mình sẽ rất được đón nhận ở Hà Nội vì khán giả Việt Nam rất đặc biệt. Tôi có nhiều buổi biểu diễn ở Mỹ, có những buổi 90% là người gốc Việt. Họ thể hiện không quá cuồng nhiệt nhưng say mê tới tận phút cuối cùng. Tôi chưa từng nghĩ sang châu Á biểu diễn nhưng giờ có cơ hội, tôi phải tận dụng ngay”, giọng ca 54 tuổi vui vẻ nói.

Sandra tên đầy đủ là Sandra Ann Lauer, sinh ra ở Saarbrücken, Đức. Khi còn nhỏ, Sandra đã là một cô bé bạo dạn và rất nghiêm túc với đam mê nghệ thuật của mình.

Trong 30 năm hoạt động âm nhạc, cô có các bản hit gây chú ý như Everlasting Love, In the Heat of the Night, Secret Land, Hiroshima, Do not Be Aggressive... Ở thời đỉnh cao, tên tuổi của cô thậm chí còn vượt qua cả Madonna tại một số quốc gia trên thế giới. Với doanh thu vượt 30 triệu đĩa bán ra toàn cầu, Sandra được xem là ca sĩ nhạc pop của Đức thành công nhất.

Trà Giang

Ảnh: IB Groups