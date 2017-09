Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kể về người mẹ buộc phải đối mặt với bộ phận cảnh sát quan liêu tại một thị trấn nhỏ để đốc thúc tiến trình điều tra vụ án sát hại và cưỡng hiếp cô con gái của bà. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán từ các chuyên gia điện ảnh, bởi trước đó chưa ai ngờ rằng bộ phim của đạo diễn Martin McDonagh sẽ được xướng tên. Dù vậy, chiến thắng tại LHP Toronto sẽ khiến Three Billboards Outside Ebbing, Missouri trở thành đối thủ đáng gờm trên cuộc đua đến Oscar 2018.



Theo sau là bộ phim tiểu sử I, Tonya của đạo diễn Craig Gillespie, có "bom sex" Margot Robbie thủ diễn. Về ba là bộ phim đồng tính Call Me By Your Name của đạo diễn Luca Guadagnino với sự góp mặt của nam diễn viên Armie Hammer. Thành tích này không có gì bất ngờ do bộ phim vốn đã gây sốt từ LHP Sundance đầu năm nay.





Ở hạng mục Midnight Madness, bộ phim Bodied của đạo diễn Joseph Kahn thắng giải. Hạng mục phim tài liệu thì có Faces Places của Agnès Varda.

Năm ngoái, La La Land được xướng tên tại LHP quốc tế Toronto lần thứ 41 đã tiếp tục thắng đậm tại Oscar 2017. Những bộ phim khác như 12 Years a Slave, The King's Speech, Slumdog Millionaire hay American Beauty cũng ghi điểm tại giải thưởng danh giá của Viện hàn lâm Mỹ sau khi chiến thắng trở về từ Toronto. Có vẻ như qua các năm, LHP Toronto càng củng cố địa vị là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của thế giới cũng như là "phép thử" đáng tin cho giải Oscar.

Theo The Guardian, Liên hoan phim quốc tế Toronto năm nay chứng kiến sự góp mặt của rất nhiều tác phẩm điện ảnh đề cao nữ quyền như Lady Bird, Battle of Sexes, Molly's Game...

Các chuyên gia cũng dự đoán cuộc đua ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2018 sẽ vô cùng nhộn nhịp với hàng loạt mỹ nữ hàng đầu như Margot Robbie, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence... cùng nhau tranh tài.

Chưa kể những gương mặt triển vọng khác như Frances McDormand của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hay Sally Hawkins trong The Shape of Water. Và liệu Emma Stone có thể lặp lại kỳ tích lần nữa với bộ phim tiểu sử Battle of Sexes? Câu trả lời vẫn đang để ngỏ.

Mai Anh