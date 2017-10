Theo New York Daily News, làn sóng phản ứng Harvey Weinstein đang dâng cao ở Hollywood sau bài báo tố cáo ông quấy rối tình dục đăng tải cuối tuần qua, buộc hãng phim phải sa thải “một trong những giám đốc điều hành mạnh nhất Hollywood”.

"Theo những thông tin mới về hành vi sai trái của Harvey Weinstein xuất hiện trong vài ngày qua, các giám đốc của Công ty The Weinstein gồm Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg và Tarak Ben Ammar - đã thông báo cho Harvey Weinstein rằng ông ấy không còn là thành viên của The Weinstein nữa, có hiệu lực ngay lập tức”, trích phát ngôn của công ty điện ảnh trụ sở đặt tại New York (Mỹ).

Harvey Weinstein là một trong những cái tên lừng lẫy tại Hollywood với những dự án gây tiếng vang như Shakespeare in Love, Pulp Fiction, Chicago, Gangs of New York… Khi sự việc bùng ra, nhà sản xuất 65 tuổi đã cố gắng giữ "ghế" của mình tại công ty mà ông đồng sáng lập với một lời hối lỗi dành cho “những người mà tôi gây tổn thương”. Ông Weinstein thậm chí đã thề sẽ hiến tặng tài sản cho các tổ chức từ thiện vì phụ nữ và dành thời gian để giải quyết vấn đề này.

Nhiều người nổi tiếng đã vui mừng trước động thái của The Weinstein. "Những tiếng nói của phụ nữ đã được lắng nghe", cựu thành viên của Fox News Gretchen Carlson, bình luận.

"Rõ ràng, những gì Harvey Weinstein đã làm là một sự lạm dụng ghê tởm mang tính quyền lực và khủng khiếp. Tôi hi vọng những chuyện như thế này sẽ chấm dứt", diễn viên Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War Mark Ruffalo viết trên Twitter.

Hôm 5.10, một số diễn viên đã tố cáo Weinstein quấy rối tình dục, bao gồm Judd và McGowan cùng phóng viên Fox News Lauren Sivan. Sivan cho rằng Weinstein đã thủ dâm trước mặt mình tại hộp đêm Socialista Manhattan (New York, Mỹ) trong khi Liza Campbell cho biết nhà sản xuất này yêu cầu cô được cho "tắm chung" nhưng đã bị thẳng thắn cự tuyệt. Hôm 7.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chia sẻ với các phóng viên rằng ông đã biết ông Weinstein "trong một thời gian dài" và "không ngạc nhiên khi thấy các bài báo này”. Jenni Konner, nhà sản xuất bộ phim truyền hình Girls của HBO, phân tích: "Tôi thấy điều này là một cột mốc. Việc ông Weinstein bị sa thải khỏi công ty sẽ làm mọi người ở Hollywood ý thức được rằng (nhà sản xuất) không thể sử dụng quyền lực của mình cho bất cứ việc gì ngoài việc làm phim điện ảnh và truyền hình”.

Thùy Linh

Ảnh: Getty, AFP