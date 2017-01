Sau khi danh sách đề cử Oscar 2016 được công bố cách đây hơn 1 năm (tức vào ngày 14.1.2016), một làn sóng phản ứng dữ dội từ các nhà chuyên môn, các nghệ sĩ cũng như cư dân mạng về việc danh sách đề cử không có tên các đạo diễn, diễn viên da màu. Nhưng năm nay, khi danh sách được công bố , tình hình đã đổi khác đi.

Bằng chứng là nhiều tên tuổi nghệ sĩ da màu xuất hiện trong những hạng mục đề cử như Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Denzel Washington trong phim Fences, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Ruth Negga trong phim Loving. Ngoài ra, Mahershala Ali cũng nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Moonlight, và ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì có Viola Davis trong phim Fences và Naomie Harris trong phim Moonlight…

Nhìn tổng thể thì các đề cử năm nay đã phần nào làm công chúng “nguôi ngoai” hơn sau những dư âm dữ dội từ danh sách đề cử Oscar năm ngoái. Điều đó cho thấy sự tiến bộ hơn của những lá phiếu từ hội đồng bầu chọn Oscar và sự cố gắng đa dạng ''màu da'' xuất hiện trong danh sách đề cử của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ Cheryl Boone Isaac, vốn cũng là một người da màu.

Trong danh sách được đề cử hôm 24.1 vừa rồi, 9 phim xuất sắc nhất thì có đến ba phim đề tài về người da màu là Fences, Hidden Figures và Moonlight. Ba phim này sẽ cùng tranh tài với các phim khác như Arrival, Hell Or High Water, Hacksaw Ridge, La La Land… Nếu tính đến thời điểm hiện tại, phim về đề tài ca vũ nhạc La La Land đang rất được lòng giới chuyên môn và áp đảo với số đề cử là 14. Nhưng cũng trong ba phim về người da màu trên, Moonlight không để mình kém cạnh bất kỳ một đối thủ nặng ký nào khi đang sở hữu đến 8 đề cử.

Trong hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, có lẽ cái tên Denzel Washington sẽ được cân nhắc rất kỹ lưỡng để “trao vàng” vì bên cạnh đó, chúng ta thấy cũng ở hạng mục này có sự góp mặt của những cái tên nghệ sĩ đáng gờm như Ryan Gosling trong phim La La Land, Casey Affleck trong phim Manchester by the Sea…



Còn ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Ruth Negga sẽ cùng tranh tài với Emma Stone trong La La Land, Meryl Streep trong phim Florence Foster Jenkins (đồng thời đây cũng là đề cử thứ 20 trong sự nghiệp diễn xuất gần 50 năm của bà)… Các nghệ sĩ da màu, sau khi được đề cử, có lẽ khá “đơn độc” trên con đường đến với tượng vàng, nhưng nhìn chung, họ đều là những nghệ sĩ da màu tài năng tại Hollywood hiện nay.

Nhớ lại cách đây 10 năm, tại lễ trao giải Oscar 2007, nữ diễn viên da màu Jennifer Hudson đã từng mang về giải Oscar tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Dreamgirls. Cùng với đó, nam diễn viên da màu Forest Whitaker cũng đã ra về với tượng vàng trên tay khi được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim The Last King of Scotland. Sau những “kiêu hãnh” đó, 9 năm kế tiếp công chúng phải đòi “tẩy chay” giải Oscar vì “định kiến” giải thưởng này không thấy bóng dáng một người da màu nào nữa. Đến đề cử Oscar 2017, với 4 phim có sự góp mặt của các diễn viên da màu là Fences, Moonlight, Hidden Figures và Loving được đề cử ít nhiều ở các hạng mục, đây có thể xem là một thành công trong việc bình đẳng hóa tại giải thưởng danh giá nhất hành tinh về điện ảnh mang tính thường niên này.

Giải Oscar đâu phải chỉ có chuyện da đen hay da trắng. Năm nay, công chúng lại chứng kiến sự trở lại đầy bứt phá của “triệu phú khu ổ chuột” Dev Patel trong phim Lion. Sau khi nổi lên nhờ vào Slumdog Millionaire hồi năm 2008, ngôi sao Ấn Độ đã phải “chật vật” với con đường điện ảnh qua một số phim như The Last Airbender (anh bị đề cử giải Mâm xôi vàng cho hạng mục Nam diễn viên phụ tệ nhất), The Best Exotic Marigold Hotel… rồi sau đó mới tỏa sáng với vai diễn trong Lion. Đây cũng là diễn viên da màu thứ 6 góp mặt vào danh sách để cử Oscar 2017.

Nhưng điều đó có nói lên tất cả khi đề cử là một chuyện, còn trao giải lại là chuyện khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các nghệ sĩ da màu trong danh sách đề cử năm nay không ai trúng giải? Mặc dù hội đồng bầu chọn đã cho thấy một nỗ lực cân bằng “màu da” phần nào so với giải Oscar năm ngoái thì điều đó không có nghĩa chắc chắn họ sẽ được gọi tên.

Kết quả sẽ có tại lễ trao giải Oscar lần thứ 89 được tổ chức vào ngày 26.2 (giờ địa phương) tại Mỹ.

Thế Sang

Ảnh: Poster phim