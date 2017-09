Những năm gần đây, LHP Cannes không còn là tiêu chí đánh giá cho Oscar thường niên nữa, bởi ngày càng hiếm tác phẩm thắng giải tại Cannes có thể ghi điểm ở Oscar. Thay vào đó, những phim ẵm giải tại LHP Venice hay Toronto lại có xác suất thành công cao hơn trong cuộc đua đến tượng vàng danh giá. Xuyên suốt những năm qua, lần lượt các bộ phim như 12 Years a Slave, King's Speech, La La Land... đều ra mắt ngoạn mục trong mùa liên hoan phim, sau đó tiếp tục giành chiến thắng đầy thuyết phục trên đường đua Oscar.

Theo đánh giá từ chuyên gia của Indiewire, những phim sau đây dù không được quảng bá rầm rộ nhưng nhờ gây tiếng vang tại các LHP quốc tế nên có khả năng sẽ làm nên chuyện tại giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ năm sau.

The Shape of Water

Giành giải Sư tử vàng tại LHP Venice và tiếp tục càn quét trong mùa LHP quốc tế, The Shape of Water của đạo diễn Gullermo Del Toro được xem là đối thủ nặng ký cho Oscar 2018. Phim kể câu chuyện tình yêu giữa cô gái câm Elisa (Sally Hawkins) và chàng quái vật biển với hình thù dị thường, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của nước Mỹ thời chiến tranh lạnh.

Năm 2007, bộ phim Pan's Labyrinth của đạo diễn Gullermo Del Toro từng gây tiếng vang tại Oscar khi thắng giải chỉ đạo nghệ thuật, hóa trang, kèm theo đề cử kịch bản gốc, âm thanh và phim nước ngoài xuất sắc nhất. Pan's Labyrinth cũng có những yếu tố thần thoại, viễn tưởng pha trộn lịch sử như The Shape of Water, nên nhiều chuyên gia cho rằng thành tích này của Guillermo Del Toro sẽ tiếp tục lặp lại tại Oscar 2018.

The Shape of Water hiện được chấm 96% trên Rotten Tomatoes và 87 trên Metacritic.

Call Me By Your Name

Call Me By Your Name là bộ phim về mối tình giữa hai chàng trai trẻ Elio (Timothée Chalamet) và Oliver (Armie Hammer) diễn ra trong cái nắng mùa hè rực rỡ của miền quê nước Ý. Không u buồn và lột tả những đau đớn của giới tính thứ ba như Moonlight, cặp đôi của Call Me By Your Name yêu nhau bằng thứ tình cảm tươi trẻ, nồng nhiệt giữa biển xanh, cát trắng, thăng hoa cùng âm nhạc và nghệ thuật.

Ra mắt từ đầu năm, Call Me By Your Name mở màn đầy ngoạn mục tại LHP Sundance, đồng thời cũng giật giải khán giả bình chọn tại LHP Melbourne (Úc). Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim được chấm 90 trên Metacritic và 98% trên Rotten Tomatoes.

Bên cạnh Call Me By Your Name, bộ phim đồng tính nữ da màu Mudbound của đạo diễn Dee Rees cũng là đối thủ nặng ký trong thời điểm những tác phẩm điện ảnh về thế giới thứ ba lên ngôi.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ít được nhắc tới và cũng ít được mong chờ trong suốt thời điểm diễn ra LHP Toronto, thế nhưng chiến thắng bất ngờ của nó giờ đây khiến nhiều đối thủ nặng ký khác phải dè chừng. Bộ phim xoay quanh một người mẹ phải đối mặt với cả hệ thống luật pháp tại thị trấn Ebbing để đòi lại công bằng cho cái chết của con gái bà.

Bộ phim hiện đạt số điểm 90 trên Metacritic, 97% trên Rotten Tomatoes. Cây bút phê bình trên trang The Wrap nhận định: "Có những tình tiết trong Three Billboards tăm tối và xấu xí đến độ khiến sự hài hước ngưng bặt và tiếng cười tắc nghẽn trong cổ họng người xem", nhằm mô tả độ tàn nhẫn xen lẫn chất hài hước đầy giễu nhại trong phim.

Lady Bird

Lady Bird ra mắt khá khiêm tốn tại các LHP nhưng vẫn "chậm mà chắc" ghi điểm với giới phê bình và ẵm luôn giải phim hay nhất tại LHP Telluride. Hiện tại, bộ phim có số điểm 92 trên Metacritic và 100% trên Rotten Tomatoes. Bộ phim lấy bối cảnh thành phố Sacramento thuộc bang California, Mỹ vào năm 2002, xoay quanh mối quan hệ giữa người mẹ và cô con gái tuổi vị thành niên trong thời kỳ nổi loạn. Bộ phim do nữ đạo diễn Greta Gerwig "cầm trịch" nên được đánh giá là "tiếng nói của nữ quyền" trong thời kỳ mà vấn đề bình đẳng giới đang được quan tâm ở Hollywood.

Đặc biệt, Lady Bird là một trong những "gà nhà" của A24 - hãng phim chịu trách nhiệm sản xuất Moonlight. Năm nay, A24 có rất nhiều sản phẩm điện ảnh triển vọng như The Killing of a Sacred Deer, The Florida Project, The Disaster Artist, Lady Bird. Tất cả những phim này đều được dự đoán có chân trong Oscar.

Ngoài ra, còn có những cái tên đầy tiềm năng khác như The Big Sick, Get Out hay Dunkirk, Detroit đều đã ra rạp và quen thuộc với khán giả trong nửa đầu năm 2017. Ngoài ra, Darkest Hour, The Disaster Artist là những bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, vẫn đang chờ "xuất quân" vào thời điểm cuối năm nay. Mother! của đạo diễn tài năng Darren Aronofsky hiện đang ra rạp cũng là một đối thủ nặng ký, thế nhưng bộ phim lại gây chia rẽ giới phê bình khi góp mặt tại các LHP quốc tế.

Mai Anh