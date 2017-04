Bộ VH-TT-DL yêu cầu Cục NTBD tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm Ngày 16.12.2016, Sở VH-TT TP.HCM có công văn gửi Cục NTBD về việc xem xét lại nội dung một số ca khúc sáng tác trước năm 1975, kèm theo đó là danh mục một số bài hát đã có quyết định cho phép phổ biến. Ngày 24.2 và 22.3.2017 Cục NTBD ra Công văn số 110/NTBD - QLBD và Quyết định số 20/QĐ - NTBD yêu cầu tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến. Ngày 10.4, thông tin chương trình Nối vòng tay lớn do ĐH Y Dược Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức gặp khó khăn vì ca khúc chủ đề cùng 3 ca khúc: Ca dao mẹ, Đêm thấy ta là thác đổ, Huế - Sài Gòn - Hà Nội được Cục NTBD cho rằng chưa được cấp phép phổ biến càng khiến công chúng phản ứng dữ dội. Ngày 12.4, Cục NTBD đã cấp giấy phép phổ biến rộng rãi trên toàn quốc ca khúc Nối vòng tay lớn, sáng tác trước năm 1975 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng ngày, Hội Nhạc sĩ VN đã có công văn gửi Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật T.Ư nhận định 5 ca khúc mà Cục NTBD yêu cầu tạm dừng lưu hành không vi phạm quy định của nhà nước. Ngày 14.4, Bộ VH-TT-DL ra Văn bản số 1575/BVHTTDL - VP do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên ký yêu cầu Cục NTBD thu hồi Quyết định số 20/QĐ - NTBD. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc đã được cấp phép phổ biến nêu trên. Cùng ngày, Cục NTBD đã ra Quyết định số 39/QĐ-NTBD thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD và Công văn số 110/NTBD - QLBD vì lý do: không đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến 5 ca khúc. Bộ VH-TT-DL yêu cầu Cục NTBD phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VH-TT-DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người VN định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Ngọc An - Nguyên Vân