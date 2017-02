Bìa tạp chí Time phiên bản châu Á số mới nhất ra tháng 2.2017 chính là gương mặt nữ diễn viên tên tuổi đến từ Trung Quốc Phạm Băng Băng. Sự kiện này khiến cư dân mạng và fan hâm mộ Cbiz bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, đồng thời trở thành đề tài nóng trong làng giải trí Hoa ngữ thời gian gần đây.



Việc Phạm Băng Băng lần đầu xuất hiện trên trang bìa một tạp chí uy tín như Time thực sự khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Tờ QQ nhận xét hình ảnh ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ trên tạp chí Time đại diện cho số đông nghệ sĩ điện ảnh Trung Quốc đang có nhiều vị trí tại Hollywood, giúp họ có câu trả lời trong ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển như vũ bão của đất nước tỉ dân.

Bài viết How China Aims to Take Over Hollywood (tạm dịch: Trung Quốc vượt mặt Hollywood như thế nào) không chỉ đề cập riêng đến Phạm Băng Băng mà còn hướng đến nội dung rộng lớn hơn là nền điện ảnh Trung Quốc.

Qua đó giới thiệu thực trạng thị trường điện ảnh đất nước tỉ dân cũng như lịch sử các công ty điện ảnh của Trung Quốc giao dịch với Hollywood như Alibaba, Wanda... Bản thân Phạm Băng Băng được nhắc đến như một đại diện chung nhất cho nền điện ảnh Trung Quốc với thế giới.

Trong bài viết này, tạp chí Time đề cập đến Phạm Băng Băng với nhiều mỹ từ, coi người đẹp là “ngôi sao giải trí nổi tiếng nhất của Trung Quốc", luôn chiếm lĩnh màn ảnh kể từ khi 17 tuổi. Time dẫn chứng vị trí thứ 5 của Phạm Băng Băng trong danh sách nghệ sĩ quốc tế thu nhập khủng của Forbes công bố năm 2016, và cô xếp vị trí đầu bảng trong các sao Hoa ngữ.

Ngoài ra, Time còn đề cập đến câu chuyện Phạm Băng Băng hướng đến kinh đô điện ảnh Hollywood: “Trong bom tấn X-Men: Days of Future Past (2014), Băng Băng vào vai nữ sát thủ với tư cách là nhân vật phụ. Có người từng nhấn mạnh cho rằng nếu khi xem phim bạn không để ý kỹ sẽ có thể bỏ lỡ mất tác phẩm Hollywood đầu tay của cô.

Trong khi nữ diễn viên 38 tuổi nói với Time rằng: "Lý do tôi nhận vai trong phim Hollywood rất đơn giản, bởi Hollywood coi thị trường Trung Quốc là một đại diện lớn của châu Á, chính vì vậy họ tìm đến tôi”.

Thế nhưng một ngôi sao tên tuổi và người có đầu óc nhanh nhạy như Phạm Băng Băng sẽ không chỉ dừng lại ở những vai phụ mờ nhạt. Cô khẳng định: “Trong vòng 10 năm tới, chắc chắn tôi sẽ thủ vai nữ chính trong sê ri X-Men!”. Trong khi Time cũng phải thừa nhận Phạm Băng Băng không hề nói đùa bởi kinh tế Trung Quốc đang khởi sắc và ngành công nghiệp giải trí của nước này cũng không phải ngoại lệ.

Kết thúc bài viết, Time giới thiệu sơ qua về gia thế của Phạm Băng Băng, nhắc đến cha mẹ cô từng là những nghệ sĩ trẻ.

Câu kết của tạp chí Time cảnh báo đến Hollywood khi những ngôi sao của châu Á như Phạm Băng Băng và nền điện ảnh của Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ: “Đây chính là một kết cục đích thực dành cho Hollywood”.

Vũ Long