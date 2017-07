Nhằm đáp lại sự yêu mến của fan hâm mộ quốc tế, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ hàng trăm fan hâm mộ của mình tại Fukuoka, Nhật Bản. Tại trung tâm văn hóa Hakata, buổi gặp gỡ fan hâm mộ đã diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ. Ngoài những bạn đang là du học sinh Việt Nam sang học tập, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều người Việt đang sinh sống tại Nhật. Đặc biệt, Phạm Hương còn ấn tượng với bà mẹ trẻ bế con gái 6 tháng tuổi để mong được chụp ảnh cùng hoa hậu. Một đôi vợ chồng U80 người Nhật cũng rất yêu thích cô nên đã đến dự.

Người đẹp gốc Hải Phòng xuất hiện tại buổi giao lưu với bộ váy thanh lịch của nhà thiết kế người Việt. Cô cover lại nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Sau tất cả, Nối vòng tay lớn... Sự lịch thiệp và kín đáo của Phạm Hương đã để lại nhiều ấn tượng cho mọi người tại buổi giao lưu.

Trong suốt chương trình, Phạm Hương đã trả lời rất nhiều câu hỏi của fan hâm mộ. Từ lý do tại sao không tham dự The Face Vietnam 2017 đến việc cảm nhận về cuộc sống và con người tại Nhật Bản. Đặc biệt, với câu hỏi kế hoạch sắp tới của mình là gì, Phạm Hương đã chia sẻ thông tin cô vừa mời Clarissa Molina sang Việt Nam giao lưu và du lịch. Clarissa đã vui vẻ nhận lời. Được biết, Phạm Hương sẽ dành một tuần để tiếp đón cô bạn thân đã bén duyên cùng mình tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2015 . Dự kiến, cựu giám khảo The Face Vietnam mùa đầu tiên và Hoa hậu Cộng hòa Dominica sẽ có nhiều hoạt động trong đó có hoạt động cộng đồng khi lưu lại Việt Nam.

Sau buổi họp fan, chiều ngày 2.7 Phạm Hương cùng đoàn đã về Việt Nam kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần tại Nhật Bản. Với vai trò là đại sứ của Hiệp hội tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sự dụng Hán tự JLAN , Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được tạo nhiều điều kiện để tham gia các hoạt động cộng đồng tại đây.





Hồng Nhi

Ảnh: Mr. AT/FBNV