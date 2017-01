Tòa án liên bang California (Mỹ) tháng 9.2016 tuyên phạt William Kyle Morarity (31 tuổi), sinh sống tại Lancaster, bang California số tiền 1,12 triệu USD cùng án 8 tháng quản thúc tại nhà riêng, 24 tháng thử thách vì tung phim The Revenant (Người về từ cõi chết) và The Peanuts Movie (Snoopy) trái phép lên mạng vào năm 2015, theo báo Variety (Mỹ). Chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, đã có hơn 1 triệu người tải về 2 bộ phim, khiến Hãng 20th Century Fox thiệt hại trên 1 triệu USD. Morarity đã thừa nhận tung 2 phim trên lên mạng internet trong hai ngày 17 và 19.12.2015. Ngày 22.8.2014, tờ The Independent (Anh) đưa tin Philip Danks (25 tuổi) đến từ West Midlands (Anh) đã bị tòa kết án 33 tháng tù giam vì tội quay lén phim rồi tung lên mạng. Trước đó, ngày 17.5.2013, khi bộ phim bom tấn của Hollywood Fast and Furious 6 (Quá nhanh, quá nguy hiểm 6) khởi chiếu ở Anh, Philip Danks đã quay lén toàn bộ rồi đăng phim này trên mạng. Bộ phim được hơn 700.000 lượt tải về và theo lời khai của Danks thì anh ta đã rao bán trên facebook giá 2,5 USD cho mỗi DVD copy bộ phim, thu được hơn 1.600 USD. Danks bị bắt ngày 23.5.2013. Hãng phát hành Fast and Furious 6 là Universal Pictures đã chứng minh trước tòa mức thiệt hại họ phải chịu là 3,8 triệu USD khi Danks tung phim này lên mạng. Cùng với Philip, một người đàn ông khác là Michael Bell cũng bị phạt 120 giờ lao động công ích do liên quan đến vụ vi phạm bản quyền này vì đã giúp Danks trong quá trình đăng tải bộ phim lên mạng. Đ.T